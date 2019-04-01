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優人物／陳仁毅 緊扣藝術市場的演化 不斷滾動進步的人生

2019-04-01 00:05聯合報 記者錢欽青袁世珮／採訪報導

陳仁毅坐在滿室的骨董與專業書籍之中，圈椅、木桌與桌上的清供、牆上的掛飾、角落的雕塑，都是清或明或更早的物件，「很多人不知道我在做什麼，先是跳舞的，後來做藝術品買賣，又做了顧問，同時又做收藏、又做了設計師。」

宮廷品味代表的乾隆行動書架（前）與文人品味代表的枯木書架（後）。 記者陳立凱／攝...
宮廷品味代表的乾隆行動書架（前）與文人品味代表的枯木書架（後）。 記者陳立凱／攝影
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從事中國藝術30年的陳仁毅說：「我的人生一直在滾動、進步，都離不開藝術。而每件藝術品就是一本書，你要盡情去閱讀。」

台東給的養分

陳仁毅大學時就決定「我的人生一定要跟文化和藝術有關」，在創作與產業兩條支線上，選定藝術品的產業，而他自認這是源自於台東的成長環境。

「走兩步就看到藍色的太平洋，稻浪的金黃、洛神花的寶石紅、卑南山壯闊的綠，一直到原住民同學家生活器皿的黑，都是我童年非常真實的顏色。」陳仁毅說：「那段時間的養成造就了我文化藝術跟個人職場生涯的追求。」

考大學時挑了一個不強調學科的體育系舞蹈組，臨時抱佛腳去公園學打拳，結果術科過了、學科掛了，第二年重考，成了舞蹈系稀有資源的男舞者。也是這個階段，陳仁毅接受了舞台、燈光、美術史等正統訓練，並利用國外演出時參觀美術館跟藝術機構，打開了眼界，確定要走藝術這條路。

童年記憶的原住民器皿（左）與周朝的陶罐（右）。 記者陳立凱／攝影
童年記憶的原住民器皿（左）與周朝的陶罐（右）。 記者陳立凱／攝影
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進入藝術市場

陳仁毅的起步是中國老家具，大約90年開始。時代背景是大陸改革開放，釋出大量低廉老家具，剛好對接了香港外籍人士的東方風情，從北方四省、南方三省的各種中原家具、漢民族家具，全部湧到香港。

陳仁毅家中，古今融合適己意。 記者陳立凱／攝影
陳仁毅家中，古今融合適己意。 記者陳立凱／攝影
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但他遺憾地發現，這些老家具好不容易經歷幾百年，完整地到了香港，就被鋸了腿，八仙桌變成矮咖啡桌，因為市場要的是家具而不是骨董，現在要幾千萬的東西當時不過幾十塊人民幣，自然是說鋸就鋸。

「慢慢發現，其實我根本不想做家具的貿易，我真正有興趣的是這個產業裡面的核心價值文化藝術，所以就慢慢從量做到質。」陳仁毅開始將眼光移向老家具中特別稀有、具年代、藝術性高的、未來博物館收藏範疇的藝術品。

這個轉捩點也有時代背景：90年的日本經濟泡沫化，原本持有的大量中國藝術品釋出，而當時全球的中國藝術品交易重鎮在紐約，於是陳仁毅跨出亞洲，從而累積了第一市場的畫廊、第二市場的拍賣公司與美術館活動等等經驗。

到2000年之後，隨著中國的藝術市場漸趨成熟，再加上陳仁毅已涉足中國當代藝術的產業，又在紐約設畫廊，等於是從古代到當代、亞洲到全球，時間軸與空間軸的放大。

「兩岸三地做藝術品資本運作，我算是最早的，當時藝術品的採購是一個美術館一個美術館地買，所以我們對文化很藝術品的經驗積累更豐富。」陳仁毅也發現，當時台灣的文化藝術產業尚不成熟，跟全球的畫廊有很大隔閡，對精緻生活的追求較慢，因此他也開始做藝術經紀和顧問。

沉香暖手，鵪鶉與稻穗栩栩如生。 記者陳立凱／攝影
沉香暖手，鵪鶉與稻穗栩栩如生。 記者陳立凱／攝影
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至於早早聚焦中國文化，這對陳仁毅來說，也是自然的事：「文化換了一種語言，就講不到骨子裡面的東西。」

他也反對單純將藝術品視為商品。「現在很多收藏家以為買到東西就叫收藏，連學習的過程都沒有，只是『擁有』。」陳仁毅說：「一件藝術品就是一本書，『擁有』之後的學習、學習以後的消化沉澱，最後變成我的人生經驗。」

「秀木佳蔭」御璽原藏於圓明園勤政殿的配殿中。 記者陳立凱／攝影
「秀木佳蔭」御璽原藏於圓明園勤政殿的配殿中。 記者陳立凱／攝影
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從產業回歸文化厚度

陳仁毅說，從入行接觸第一產業，累積經驗後開始做顧問，又發現「死藏不如活用」，收藏家只是獨樂樂，所以他想延續文化的美好跟品味，於是進入新創階段，「如果不把文化帶進生活裡，很多感受是沒有辦法去體現的，而家具比較容易感受。」

這也是因為他在做老家具貿易時，原本就成立了一個工廠做修繕，自己也動手拆解組裝過，因此具備中式家具的歷史發展、文化意涵與工學結構等知識。

「中國的家具文化已經斷了1、200年了。」陳仁毅分析，家具從漢代開始變成生活必需品，但當時主要仍是席地而坐，身分高者可以坐約15至20公分高的小坐具，到唐代提高到4、50公分，宋代已有高型坐具，明代已是成套，仍是漢民族的簡潔風格，到清代回到草原民族風格，而之後直到今天，就斷了。

「什麼叫文化？就是歷朝歷代生活中最美好的工藝美術跟文化沉澱。」陳仁毅說，如唐代的三彩、宋代的漆器、明代的家具，「但再過100年回頭，看今天這個年代，我們能留下什麼東西？」

陳仁毅跳出來做，掐緊「當代中式設計」的主軸，要講一個「文化的故事」，「我骨子裡一直是過去200年的中國古代精緻生活經驗，所以我要做當代的中式設計，把過去的美好用新的生活經驗跟生活態度，套以當代的詞彙跟當代的需求。」

宋代佛像融於家中陳設。 記者陳立凱／攝影
宋代佛像融於家中陳設。 記者陳立凱／攝影
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例如，在台北故宮80周年慶要做一個「宋代大觀」主題，陳仁毅提案做出一系列宋代風格的當代家具，靈感來自故宮裡宋代帝王畫像的「平天冠」，「那個帽子很長，如果他坐得不正，就會不對，所以他用一個簡單的水平讓你感覺到帝王的態度。我們就從那條線開始，如果能用一條線感動你，就不需要再畫第二條線了。」

理念推廣捨我其誰

陳仁毅與蘇富比亞洲區主席仇國仕（Nicolas Chow）合作了一本「無盡意」（the literati aethetic）的攝影書，緣於兩人都感歎「市場充斥著投資跟投機的風氣，每個人談的都是錢，真正進入藝術品品味的人少之又少」，因而決定以影像分享經驗，談中國文化的藝術跟品味。

陳仁毅很急，2019年又有新計畫，做骨董家具的他，加上做建築的日本建築師隈研吾、中國的書畫家王傳峰，推出結合三人專精的巡展，從隈研吾設計的美術館開始，展開至少五個點的國際巡展。陳仁毅說：「這是打破『一方水土一方人』的概念，回到東方的美學。」

「我們也可以不做，可是看到了過去的美好，就覺得當代若有機會能夠沉澱過去的美好，就應該再傳遞下去。」陳仁毅說：「要把這件事變成每天在腦海裡面滾動的一個石頭，而不是只發現一件古代的東西，然後賣個大價錢，那只做了一半。」

唐代的花瓶置於當代畫作下。 記者陳立凱／攝影
唐代的花瓶置於當代畫作下。 記者陳立凱／攝影
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所以，他希望像他這樣，喜歡藝術品、把藝術品當書閱讀的，並且想再傳遞下去的「瘋狂的人」，要再多一點。陳仁毅笑說：「更多人做，然後留下一些經典的，這個時代才會美好。」

美術館香港台北故宮

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