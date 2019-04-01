日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



日照中心長輩幫忙包裝養生茶，遭批作法失當，但專家認為，讓老人家有事做，參與有收入的活動，要比唱遊來得有意義。 圖╱市議員林燕祝提供 分享 facebook

台南市日照中心遭批利用老人家當工人包裝養生茶販售，社會局認為該日照中心照顧模式失當，要求限期改善。但專家卻有不同意見，認為老年人參與勞動，可展現自我價值感，衛福部則表示，日照中心若僅帶長者活動以維持基本功能，非以賺錢營利為目的，並無法規上疑慮，已請社會局再確認，未來不排除訂定規則以供長照單位遵循。

對此，樂活歸仁日照中心主任李少慈受訪強調，活動設計是為讓老人家延緩失能失智，「我問心無愧。」

李少慈說，今年春節前夕打算推出養生茶，只要協助包裝的長輩每人都會發五十元或一百元酬金，家屬一致贊成，認為能讓長輩重拾生活目標。包裝茶產量少，一包兩百元，低於成本價，大都是工作人員及家屬自掏腰包訂購，「負面新聞對長照業者是傷害。」

衛福部長照司副司長周道君說，目前請台南市社會局做確認，無法判定對錯，目前法規對此並未細定。不過，日照中心若只是帶老人家做活動維持基本功能，順便出產包裝茶，且不以賺錢營利為目的，基本上無違法疑慮。

周道君坦言，除了政府補助，日照中心幾乎沒有其他收入，不少日照中心販賣手工餅乾或手工藝品，但因產品少、賣的錢少，利潤多回饋到單位當作加菜金，類似合作社概念，「若利潤足夠多聘一位照顧服務員，其實也不為過。」

日照中心賣茶事件在網路上發酵，有人支持，也有人反對。反對者認為日照中心拿政府補助，就不應該要長輩工作；支持者則認為，與沒目的性的唱遊、卡拉OK相較，長輩如能發揮能力、繼續工作，透過有收入的自主社會參與，預防失能效果更好。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，傳統照顧觀念是服侍長輩，老人家什麼事都不用做，但現在則大不相同，長輩不只是有能力參與社會，還能貢獻社會，才有成就感和價值感。日本去年發展「社會參與型日照中心」，照服員帶著失智長輩洗車，且有「謝金」收入，反應不錯，日本也正討論相關法律面是否有必要修正。

職能治療師公會全國聯合會理事長張自強說，世界衛生組織提出「活躍老化」概念，希望增加認可老年人的價值與貢獻。有些長輩雖然退休，但仍會透過持續參與勞動來展現出退而不休的自我價值感，有助降低對於生理功能退化，達到預防、延緩失能與健康促進目的。