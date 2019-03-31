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佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06聯合報 記者李樹人╱即時報導

年僅26歲的日本女偶像團體「愛夢GLTOKYO」(愛夢GLTOKYO(あいむじーえるとーきょー)成員佐野司(佐野つかさ)，於兩個月多月前死於全身性紅斑狼瘡以及子宮頸癌，該團體粉絲團突然公布死訊，歌迷紛表震驚。

經紀公司聲明表示，佐野司因為子宮頸癌以及紅斑性狼瘡，於1月3日上午病逝於千葉醫院，4月將舉行告別式，詳細時間未定。事隔兩個多月才發布死訊，是因為顧及家屬感受。

佐野司19歲出道，加入有「2.5次元蘿莉」之稱「愛夢GLTOKYO」後，積極參與偶像活動、寫真集以及MV拍攝，去年10月身體突然出狀況，就醫確診為全身性紅斑狼瘡以及子宮頸癌，雖積極治療，但仍不幸病逝。

國內婦癌權威、中山附醫副院長曾志仁指出，因為網路普及，初次性行為時間越來越早，增加人類乳突病毒感染風險，以致全球子宮頸癌患者年輕化，台灣當然也不例外。

根據國健署統計，近15年來，台灣未滿35歲子宮頸癌患者越來越多，到了去年，新增癌友中，就有一成五未滿35歲。至於日本，子宮頸癌年輕化比率更高，未滿30歲的癌友就佔了一成五。

為此，許多國家建議，有過性行為的女性應該從20歲起就應該自費接受抹片檢查，以美國為例，要求21歲女性做抹片。不過，礙於經費，目前國健署公費抹片對象仍限於30歲以上女性。

除了抹片之外，曾志仁指出，接種疫苗是預防子宮頸癌最有效的方法，國健署已將國一女性列入接種對象，家長應該鼓勵女兒接種，才能遠離罹癌風險。

子宮頸癌國健署患者

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