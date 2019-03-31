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許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

透過信仰相扶持 黃健庭夫妻同打拚

2019-03-31 20:03台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

前台東縣長黃健庭與夫人陳怜燕。（Photo by g施養正／台灣醒報）
前台東縣長黃健庭與夫人陳怜燕。（Photo by g施養正／台灣醒報）
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「我們兩個理念、價值觀很接近，只是做事的方法跟角度不一樣，能彼此互補。」前台東縣長夫人陳怜燕說，在一次留美同學會的偶遇後，與黃健庭走進了彼此的人生，雖然黃健庭從金融業跨到政治界，一路歷經許多風雨，夫妻間偶爾也會有小摩擦，但過程中透過找到信仰與彼此互相扶持，讓他們的感情更加堅實。

因從政走入基層

黃健庭在國外留學時認識陳怜燕，他在陳怜燕心中留下暖心學長的印象，後來陳怜燕有許多困難都會找黃健庭，而黃健庭給人放心的感覺，讓他們從好朋友變成夫妻。後來，黃健庭返國，又離開企業界參選國大代表，他說：當時很單純，只是想在人生中做出一些改變，不過後來夫妻倆都離開原來的工作，走入台東的基層。

國大代表的工作繁重，到了選舉，很多跑基層的行程跟以往西裝筆挺的工作大不相同，對夫妻倆都是一個重新學習的機會，但已經一腳踏入，只好繼續走下去。不過黃健庭也在從政中，了解到需要好好改變台東，讓地方可以獲得更多資源，為自己的家鄉做出貢獻。

台東要與國際接軌

黃健庭說，回想一路走來都是經過上帝安排好的。從讀金融開始，在國外有歷練、國際觀、企業管理背景；當到縣長的時候，過去的這些學習、歷練，全部用上了。「因為台東真正需要的，就是改善它的經濟，到第二任的時候，我也讓台東成功與國際接軌。」

陳怜燕提到，黃健庭當縣長時，每當遇到困難，她都會迫切為他禱告。而他們之間也習慣輪流互報每天的代辦事項，連以前黃健庭當立委時，都要先跟陳怜燕先模擬一次質詢的狀況，兩個人會互相交換意見，除了夫妻之外，更是互相扶持的好夥伴。

信仰使夫妻更恩愛

黃健庭表示，當初接手的台東縣政，可謂家徒四壁，根本沒有希望。「改變最重要的是創新：怎麼替台東走出一條新的路？」黃健庭說，在當縣長的過程不斷的學習，在辦理熱汽球競賽時，原本縣府都不會主動爭取承辦活動，不過在他要求下，終於有了現在揚名世界的熱汽球嘉年華。

「我覺得小燕是這一生當中，上帝賜給我最好的禮物，這一路來如果沒有她，很難想像是什麼樣的光景。所以，非常感謝她，非常愛她。」黃健庭最後說。陳怜燕也認為，上帝會讓黃健庭在不同的位置繼續貢獻自己，她含情脈脈對黃健庭說，「但無論做什麼，你都是上帝最榮耀的孩子。」（相關報導全文，請詳見醒報人物現場https://www.anntw.com/articles/20190331-sWgi）

【更多精采內容，詳見

黃健庭台東夫妻

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