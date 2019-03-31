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建築界喜事 72歲夏鑄九與32歲大陸電腦博士成婚

2019-03-31 19:18聯合報 記者何定照╱即時報導

72歲著名建築師夏鑄九與32歲大陸電腦博士于上清，2月在大陸南京成婚，近日回台掃墓，也與友人見面，台灣建築界才知他們暱稱「老夏」的夏鑄九大喜事。夏鑄九也在臉書轉貼友人祝福。

建築師呂欽文在臉書表示，夏鑄九是在回南京前的最後一刻，才與「大家」見面，這是夏鑄九一貫似有若無的作風。

呂欽文說，自由民主社會，男婚女嫁，就像天要下雨娘要改嫁，不須別人置喙。但夏老師不同，他過去的「豐功偉業」已是台灣建築界的傳奇，一舉一動也是許多人關注的焦點。「夏老師的『歷練』，我們不必替他擔心；但他現在的另一半，會不會是一隻小白兔跑進叢林裡，是我們擔心的！」

呂欽文寫道，本來想問于小姐是否做了「功課」，但他看于小姐在談話中點點滴滴道出在座每個人的來歷，深感自己不需要憂慮。他指出，她不是建築圈內，是學電腦資訊的，在幫夏老師處理電子資訊，有機會深層的進入夏老師的過去與現在的世界，這才結了緣。

夏鑄九曾任教台灣大學土木工程系、東海大學建築系等，並曾為台灣大學建築與城鄉研究所所長。他長期致力都市計畫、古蹟保存、城市設計等，後赴美國耶魯大學、哈佛大學、柏克萊大學等校進修，受1960年代美國社會運動影響至深，返台任教後，1989年協助台灣大學成立建築與城鄉研究所，執教多年至2012年3月底退休。近年多在大陸發展。

夏鑄九曾有婚姻，兒子也於兩年前結婚。他的臉書

72歲著名建築師夏鑄九與32歲大陸電腦博士于上清，2月在大陸南京成婚。圖／取自呂...
72歲著名建築師夏鑄九與32歲大陸電腦博士于上清，2月在大陸南京成婚。圖／取自呂欽文臉書
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