助新助民找畫面 賽珍珠基金會辦攝影課

2019-03-31 18:38 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



縱使天氣陰暗，學員們仍高興地拿著相機到處拍照。（photo by 賽珍珠基金會） 分享 facebook 縱使當下天氣陰暗不明，學員們仍高興地拿著相機到處拍照，試圖把眼前每個微小的精彩都納入照片中，這是台北市賽珍珠基金會30日替新住民舉辦的攝影工作坊課程，邀請I-LIFE國際行動協會的楊仁銘，分享他從攝影中如何學會做自己的歷程，透過與人的互動，記錄下許多有生命及感動的照片。

在課程中，新住民學員們聽著老師溫度與故事交織的分享，學習如何將畫面點綴的生氣蓬勃。在分組活動時，大家紛紛拿起拍立得，練習記錄專屬自己的精彩瞬間，並將光影及故事擺進影像裡。雖然受限於機器操作不熟及光線的拿捏，但每個人都真實的紀錄當下的感受與經驗，將專屬於自己的美麗時刻給記錄下來。

楊仁銘在課程中分享到，他曾經只帶著3000塊錢，就踏上49天拍攝全台灣的旅途，沒想到一路上許多人都慷慨幫助他，到最後旅途結束時3000元不只沒少，反變多，讓他對台灣人的善良印象深刻，最後他把這筆錢全數捐出，把這股善良回饋給社會。

賽珍珠基金會表示，此次攝影課程的主題是「做自己，拋開世俗設限」，希望學員們都能用眼睛捕捉生活精彩的瞬間，並用鏡頭記錄意義非凡的畫面，最後透過相片向大家分享真實的自己。在活動結束後，學員們也紛紛詢問「還會辦這個課程嗎？下次是什麼時候？」，足見工作坊的成功。

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