改善飲食習慣 專家：可不懼食安

2019-03-31 18:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



李俊璋教授希望民眾在食安問題發生時不要緊張，並致力改變生活習慣，減少碰到毒物的機會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 從毒奶粉、塑化劑到最近的芬普尼雞蛋，台灣食安意外頻傳讓消費者難安心。31日的「生活中的化學」研討會中，成大環境衛生研究所特聘教授李俊璋在演講中指出，過往媒體報導有毒物質危害食安，使人心惶惶，但民眾不知道如何面對，因此最重要的，是讓民眾了解自己每天會在哪些地方遇到毒物，進而防止自己暴露在毒物風險。

避開生活毒物風險

李俊璋說，一般人都知道物質有害，但不知道怎麼避險。化學物質會用於食品添加或是生活用具，都是因為它可以讓人類生活更便利，而化學物質會變成有毒，是因為它用在不對的地方，以及過量使用。因此，民眾需要在生活中了解會在哪裡碰到會接觸毒物的地方，針對這些地方改變生活習慣，就可以有健康的生活。

他舉例，在吃泡麵食不要吃碗裝泡麵，即使要吃也不要用原來的紙碗裝，因為上面的塗料、塑膠都會溶解出來；手搖杯的杯子也含有很多塑化劑會在喝飲料時溶出；另外，也要減少塑膠吸管的使用；而如果一個月內吃太多次大型掠食魚類（如鮪魚、鮭魚等），也要注意可能會有戴奧辛含量過高的風險。

小心求證 勿過度緊張

李俊璋分享以前在台灣食安界的經驗時說，當初彰化2005年爆發毒鴨蛋事件時，他們的團隊早就已經將問題解決了，當媒體新聞出來時，市面上已經沒有毒鴨蛋流通，可是新聞出來後，端午節大家不用鴨蛋包粽子，當年中秋節很多月餅也不用鹹鴨蛋，對鴨農造成很大的傷害。

因此，他希望大家可以不用聽到食安問題就聞之色變，多花時間到衛福部網站查詢資料，並從生活中作起改變生活習慣。曾經有他的學生質疑老師是否真的有改變生活習慣，他就把他早上的尿拿去給學生化驗，結果毒物指數真的遠低於平均，「所以只是要不要作的問題。」李俊璋說。

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