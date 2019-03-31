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家有障礙童吐心酸 不怕兒難教只怕社會不友善

2019-03-31 18:29中央社 台北31日電

7歲小睿是腦麻兒，認知年齡僅2至3歲，不懂情緒抒發管道，情不自禁就會出手抓傷媽媽高芸婷。但讓高芸婷難過的不是身上的抓痕，而是旁人看到兒子常拉開距離，社會欠缺共融。

小睿出生時很健康，但滿月不久就因免疫性血小板低下併顱內出血成為腦性麻痺者。左腦損傷導致身體右邊偏癱，且口語表達能力弱，也因前額葉受傷，思考能力大為受限，常聽不懂別人的話，情緒表達也有障礙，人際交往也常受阻。

高芸婷今天接受中央社記者採訪時表示，小睿上幼兒園第一週就不小心抓傷同學，第二週又抓傷助理員，因特殊兒融入環境、適應新朋友及學習常規需要更長的時間，也更需要旁人的包容和友善的社會。

因小睿外觀看起來幾於一般孩子無異，當他不小心在公共場所失序，或沒有即時向別人打招呼、應答，就會被質疑「這孩子怎麼這麼沒禮貌？」高芸婷也常被質疑「怎麼不好好教小孩？」

高芸婷受訪時也露出手臂上的抓痕，她說，小睿的行為模式就像小小孩，有時候一生氣，不知如何抒發，就會用行為表現，常直接動手抓人，她的手臂有多處抓傷，臉也被抓痛過。

但最痛的不是留在身上的傷，高芸婷表示，有次小睿又直覺以暴力抓她手臂時，旁邊的民眾一臉抗拒地立刻拉開距離，形同阻斷了孩子和社會接觸的管道，讓她覺得孩子要融入社會還有很長的路要走。

此外，環境的無障礙空間也有待改進。無障礙坡道常被送貨員占用或根本寬度不足，人行道也常凹凸不平。現在小睿可用滑板車代步，整個人充滿自信，但道路條件也必須好，障礙者才能自由行動，而不是永遠都需要人幫忙。

中華民國身心障礙聯盟秘書長滕西華下午在記者會表示，全台有百餘萬身障者，超過7成是因疾病或意外導致障礙，暫行性障礙更是不計其數，如年長者、孕婦、骨折或腰傷。其中有數萬名18歲以下障礙學童，因同學、家長、老師對障礙認識不足，被迫在充滿障礙的生活環境中處處受阻，有些孩子連校外教學、畢業旅行都不能去，玩遊戲常只能靠「想像」。

滕西華說，社會的友善、共融需要從認識、同理出發，也可避免刻板印象持續累積，有助拿掉障礙者身上的標籤和歧視。也希望環境設計能更友善，馬路更平整、斜坡、電梯、低地板公車、無障礙廁所能更普及，幫助障礙者正常參與社會活動。

身心障礙聯盟推出「公雞不見了」繪本及「無障礙城市大探索遊戲書」，希望讓孩子從故事與遊戲中，學習支持與接受每個人。

人行道身障者幼兒園

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