書法名家莊嚴120周年展開幕 國父紀念館史上最大展

2019-03-31 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



國父紀念館今天舉行「一生翰墨故宮情—莊嚴120周年紀念展」開幕典禮，展出書法名家、故宮前副院長莊嚴的374件作品，且重建他的書房。國父紀念館館館長梁永斐表示，這是開館以來，件數最多、空間最大、展期最長的展覽。

今年是莊嚴誕辰120周年。他出生1899年，是文物專家、藝術史學者以及書法家，以瘦金體書法聞名，也曾任國立故宮博物院副院長。他一生跌宕，歷經八國聯軍、日俄戰爭、民國肇建，曾參與故宮清點、開館、南遷，見證台北故宮的發展。

1980年，莊嚴病逝台北。為緬懷其貢獻，國父紀念館邀請攝影家、也是莊嚴四兒子的莊靈，以及中華文物學會副理事長陳筱君擔任策展人，歷時兩年，整理並呈現莊嚴的374件著作。

今天開幕典禮，包括文化部政務次長蕭宗煌、文化部前部長洪孟啟、故宮院長吳密察、故宮前院長周功鑫、故宮前院長張臨生、張大千家屬都出席現場。

策展人莊靈形容，將父親畢生著作整理並展出，是一件「必要的困難」。高齡81歲的他是家中老么，由於大哥莊申已離世，二哥莊因、三哥莊喆也年事已高，因此接下整理父親著作的大責，卻也是他如今追憶父親的最佳方式。

策展人陳筱君表示，本次展覽除了展出莊嚴的書法著作，也擺出大量照片，並重建莊嚴先生的書房，包括書桌、文房用品皆從故居取材，「想呈現出莊嚴先生生活的實境感。」

吳密察表示，自己是故宮裡「最資淺的一位」，才上任不到兩個月，卻有幸參與故宮資深前輩的文化盛會。他也說，莊嚴是戰後台灣的最重要的文化人之一，台灣的藝文能量也是從這一輩人手中，逐漸累積出今天的成就。

文化部前部長洪孟啟則說，莊嚴是台灣站在風口上磨難的一代，1949年後，他們沒有退讓，而是懷著孤臣孽子之心，盼中華文化在這片土地上傳承下去；當對岸經歷文革，棄文化如糞土時，他們這一代人帶領台灣取得中華文化的發言權，也盼後人能讓文化活水不斷。