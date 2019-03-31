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學測同分者太多 家長落淚：有中沒中都一樣

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國研究發現，該國來自小康家庭的小學男孩罹患精神疾病比很高，與直升機父母過度施壓...
英國研究發現，該國來自小康家庭的小學男孩罹患精神疾病比很高，與直升機父母過度施壓有關。(photo by Flickr)
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「小孩患有精神疾病機率飆升，與家庭給的壓力有極大關聯。」愛倫坡獎得主、英國著名小說家黑格日前針對研究結果表示，英國男孩有10分之1患有精神疾病，而中產家庭的兒童患病人數更是窮苦人家的2倍，說明精神疾病與物質滿足關係與否並不大，黑格認為，過度保護與控制孩子的「直升機父母」才是壓垮兒童的主因。

精神滿足與家境無關

根據《英國電訊報》報導，英國公衛局上週最新報告顯示，該國10分之1的小學男生被認為患有精神疾病，其中，5到10歲區間段的男孩患病比是女孩的2倍，若以家庭背景來區分，來自中等收入家庭的兒童患病例子反而是來自貧窮人家的2倍。

英國愛倫坡獎得主（最佳小說獎）黑格日前透過強調精神疾病危險性的新書發表會，特別解釋這項研究的原因，他指出，來自中產收入（所謂小康）家庭的孩子是患病的大多數，反而比原本認知中，物質精神生活無法滿足的窮苦小孩更易患病，根本原因與他們的父母「望子成龍」，透過情緒勒索給的壓力太超重有關。

正確的親子關係

黑格提到的這些給予孩子過多壓力的父母有一種名詞，被統稱為「直升機父母」。《英國每日郵報》報導，學者史密斯表示，父母與孩子關係的研究中顯示「過度參與會導致雙方關係消極化，但父母主動支持，並讓孩子感受到，雙方溝通與關係都將呈現積極化。」

此外，史密斯建議，父母不能以過度插手的態度，要與千禧一代溝通必須學習「當朋友」，過度保護會讓孩子在環境逼迫下（離家求學），無法自主培養人際關係，惡性循環下會導致精神上受創；若父母過度控制，會讓孩子有著被哄騙的感覺，更可能導致反效果。

【更多精采內容，詳見

英國直升機父母親子

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