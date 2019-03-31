手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



不少民眾擔憂，手機電磁波會影響到心臟節律器（或稱去顫器）。衛福部食藥署表示，心臟節律器是植入式醫電器材，具防電磁波措施，只要不是過強的電磁波就不會造成異常。雖影響機會不高，仍建議裝有心臟節律器的民眾，應將手機和裝置保持15到30公分距離，以保安全。

食藥署日前於食藥闢謠專區發布「聽說使用手機時，手機的電磁波會影響到心臟節律器，這是真的嗎」一題，說明手機電磁波對心臟節律器的影響性並不高。

食藥署表示，心臟節律器是一種植入式醫電器材，本身具有電磁波防範措施，且上市前都需經過查驗登記審查核可，所以只要不是過強的電磁波，應不致使心臟節律器發生功能異常，發生機率不高。

但是，因近距離使用手機撥號、接聽或是連接網路時，會產生較強電磁波，仍有可能對心臟節律器造成電磁干擾，例如短暫停止運作或無法正確的運作，進而使病人短暫暴露於心搏過緩或心室纖維顫動等風險。

食藥署建議，裝有心臟節律器的民眾應將手機與身上裝置保持安全距離，建議保持在15到30公分以上的距離。另也不要將手機放在心臟節律器上方，例如上衣口袋或是夾克夾層。接聽電話時，也應以裝置位置的反測耳朵接聽較宜。