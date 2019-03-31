麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



疾管署今天公布新增3例麻疹病例，其中一人為國內感染，是中部某醫院急診護理師，該院群聚累計3人確診。另兩例境外移入，其中一人在超商大夜班打工，接觸者還在統計，疫情應不致擴散。

衛生福利部疾病管制署公布新確診3例麻疹病例，分別為國內感染的中部20多歲女性（案1），及境外移入的北部20多歲女性與20多歲男性（案2、案3）。

疾管署副署長羅一鈞表示，案1為中部某醫院急診室護理師，3月25日起陸續出現疑似症狀，27日出疹，經醫院通報檢驗確診，目前住院隔離中；此案與30日公布的30多歲境外移入男性個案就醫時有共同空間暴露，不排除是因工作時接觸該名男性個案而感染。由於該醫院群聚案已3人確診，院方擔心疫情擴大，已採購一千劑疫苗，預定明起幫院內員工接種。

案2及案3為大學同校同學，3月中旬一同參加旅行團到泰國旅遊，返國後陸續於26日至28日發病並出疹，於第三次就醫時通報，經檢驗後確診，依兩人潛伏期間活動史研判，為境外移入群聚事件。

羅一鈞表示，案3男大生為超商大夜班工讀生，其症狀僅出疹，並沒有發燒、也沒有咳嗽，評估傳染力應不致於太高，且大夜班接觸者應有限，後續疫情擴大風險較低。

案2及案3在可傳染期都有公共場所活動史，包含全家、7-11超商門市、火鍋店、漢堡店、湯包店和全聯福利中心等。疾管署提醒，在特定時間曾到這些地方的民眾應做自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請盡速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

今年截至目前國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染病例（其中13例為接觸者），19例為境外移入病例（其中15例為本國籍民眾），感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸及泰國各2例、印尼、日本及緬甸各1例。