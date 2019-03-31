親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北捷百億旅客落腳新莊站 11名幸運兒卡號這裡看

日職／王柏融雙安+首分打點 火腿3：1勝歐力士

為何運動員肌肉爆發力強 基因檢測揭秘

2019-03-31 16:19聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

近日基因話題不斷，從基因編輯、基因治療到基因大數據，在在顯示「基因」應用的技術已然成熟，最初的基因檢測領域主要集中於遺傳病診斷、出生缺陷防控、遺傳性腫瘤的患病風險評估及個體化用藥指導等醫療領域，但隨著基因大數據資料庫的豐富讓基因檢測慢慢進入大家的生活預測中。

創源生技執行長蔡政憲博士表示，該公司在2010年便投入全基因體定序結合個人健康管理，因此也揭開了整個基因市場的爆發潛力，當年就找來旅美棒球投手王建民進行檢測，報告顯示其存在一組與眾不同的運動特質基因；而近年知名日籍桌球冠軍，以及舉重國手進行肌肉爆發力基因檢測，經分析發現，肌耐力與肌肉爆發力的確和基因有高度相關。

報告數據顯示，ACTN3與ACE基因型和肌力表現呈顯著關聯，其中，在ACTN3基因表現出肌肉較具爆發力者，在東亞族群中僅有25%，也就是每4人中僅有1位，而受檢測的運動員表現皆符合肌肉較具爆發力者，此外，在ACE基因分析結果當中，肌耐力的持續度也與運動類別相符，舉重選手的基因表現確實優於其他選手。此發現不僅將大幅提升大眾對於基因檢測的信賴感，同時也能成功促使消費者重新正視基因檢測的重要性。其實，基因檢測在歐美國家已為常態，許多奧運、職業選手的基因也都曾發現帶有相同表徵，有鑑於此，基因檢測將帶入生活中的參考方向。

基因檢測不僅能落實預防醫學、建構醫療大數據、整合醫療生態系統，隨著基因解碼對人體基因的解析，以及其所帶來的龐大的生物資料庫，將成為醫療產業大躍進的重要環節，未來在新技術與跨領域的開發上，更將以成為擴大整個醫療產業規模的一把金鑰為企業動能而前進。

研究發現，肌耐力與肌肉爆發力的確和基因有高度相關。圖╱123RF
研究發現，肌耐力與肌肉爆發力的確和基因有高度相關。圖╱123RF
分享

基因腫瘤健康管理

相關新聞

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

麻疹病例又增3人 超商大夜班工讀生境外感染

2019-03-31 16:14

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26

這本童書不一樣！孩子能從中學會和障礙者相處

2019-03-31 16:19

愛肝達人站／B肝病友 千萬不要亂服藥

2019-03-31 13:19

好好吃／春寒料峭 吃羊肉去濕氣

2019-03-31 13:18

上班族久坐不動 當心子宮肌瘤

2019-03-31 13:18

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

春遊補助給甜頭 旅行業卻喊苦

2019-03-31 13:17

保健看過來／異位性皮膚炎 越抓越癢怎麼辦

2019-03-31 13:13

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

春遊自由行4月起跑 開放業者登記旅客身分

2019-03-31 12:46

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

明起汽油漲0.2元、柴油降0.1元

2019-03-31 12:17

成功追分線雙軌化明年完工 林佳龍：多年心願將實現

2019-03-31 11:56

歡慶兒童節 台史博連4天舉辦「孩子的歌謠季」

2019-03-31 11:38

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

食藥署公布不合格網購化妝品 知名品牌上榜

2019-03-31 10:52

再為家鄉土地發聲 徐仁修出版《台灣最後的荒野》

2019-03-31 10:44

境外汙染來了！ 彭啟明：今天的霾比霧多很多

2019-03-31 10:42

麻疹好發期國際疫情多 旅遊小心帶病回

2019-03-31 10:38

護理師改造診療床 病童躺看電視忘掉打針痛

2019-03-31 10:23

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

癮君子注意！明起水往上流遊憩區全面禁菸 最高罰1萬元

2019-03-31 09:02

阮義忠珍藏40年的林懷民影像 首次在台灣故事館公開

2019-03-31 08:53

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

張榮發基金會 50萬助兒童之家

2019-03-31 00:00

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

孩童咳嗽逾2周 當心百日咳

2019-03-30 23:29
看更多

熱門文章

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

明天全台都有陣雨 北部低溫只有15、16度

2019-03-30 17:04

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 事業運勢旺盛

2019-03-31 00:00

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香 感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

婦人長期解黑便 十二指腸發現神經內分泌腫瘤

2019-03-30 20:33

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

石虎自治條例 苗縣再闖關 台中不推了

2019-03-30 23:13

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

日本網友實測內衣透色 8色肩帶最透的是...

2019-03-30 16:50

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38

英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙 適度飲酒也有致癌風險

2019-03-30 18:58

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

油價明漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

「誰殺了石虎」回響／卓蘭放棄2期設施 石虎公園爭取造林

2019-03-30 23:04

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top