為何運動員肌肉爆發力強 基因檢測揭秘

2019-03-31 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



近日基因話題不斷，從基因編輯、基因治療到基因大數據，在在顯示「基因」應用的技術已然成熟，最初的基因檢測領域主要集中於遺傳病診斷、出生缺陷防控、遺傳性腫瘤的患病風險評估及個體化用藥指導等醫療領域，但隨著基因大數據資料庫的豐富讓基因檢測慢慢進入大家的生活預測中。

創源生技執行長蔡政憲博士表示，該公司在2010年便投入全基因體定序結合個人健康管理，因此也揭開了整個基因市場的爆發潛力，當年就找來旅美棒球投手王建民進行檢測，報告顯示其存在一組與眾不同的運動特質基因；而近年知名日籍桌球冠軍，以及舉重國手進行肌肉爆發力基因檢測，經分析發現，肌耐力與肌肉爆發力的確和基因有高度相關。

報告數據顯示，ACTN3與ACE基因型和肌力表現呈顯著關聯，其中，在ACTN3基因表現出肌肉較具爆發力者，在東亞族群中僅有25%，也就是每4人中僅有1位，而受檢測的運動員表現皆符合肌肉較具爆發力者，此外，在ACE基因分析結果當中，肌耐力的持續度也與運動類別相符，舉重選手的基因表現確實優於其他選手。此發現不僅將大幅提升大眾對於基因檢測的信賴感，同時也能成功促使消費者重新正視基因檢測的重要性。其實，基因檢測在歐美國家已為常態，許多奧運、職業選手的基因也都曾發現帶有相同表徵，有鑑於此，基因檢測將帶入生活中的參考方向。