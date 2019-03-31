這本童書不一樣！孩子能從中學會和障礙者相處

2019-03-31 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



有愛無「礙」，接納不同於自己的身心障礙者其實能從童書閱讀中做起。中華民國身心障礙聯盟於兒童節前夕推出「公雞不見了」及「無障礙城市大探索遊戲書」二本童書，把障礙者角色與需求融入故事，讓孩子可從閱讀中認識障礙者，踏出友善與接納的第一步。

身障聯盟秘書長滕西華表示，據統計，我國共有117萬名障礙者，其中有5萬多人是兒童，他們有各種不同的障礙，包括肢體、視覺或聽覺障礙，另有的障礙無法從外表看出來，但其反應與人際互動不同於他人。

「若不認識他們，隨刻板印象累積容易導致偏見或歧視。」滕西華指出，即使沒有歧視，但也有不少人不知道怎麼和障礙者互動或相處，就曾有家長擔心孩子把障礙孩童弄傷，而不讓孩子與障礙孩童一起玩耍。

2006年聯合國大會通過「身心障礙者權利公約（CRPD）」，提倡尊重差異，支持並接納障礙者平等參與社會，不刻意標籤化障礙者的「異樣」，以期不再有人會被排擠或被討厭。

但要怎麼做？滕西華舉例，周遭環境的設計應更友善，例如馬路騎樓更平整，推動低地板公車，或普遍廣設無障礙廁所等，都能幫助障礙者正常參與社會活動。特別是高齡社會的障礙者比率愈高，無障礙環境也能讓城市更安全宜居。

此外，「共融」概念也很重要。台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁舉共融遊戲場為例，為了讓障礙兒童也能和一般小朋友共同遊玩，遊具設施尺寸、周邊洗手台或沖洗區的水龍頭等，都要考慮各種障礙別，達到無障礙場域。

未來更希望能進一步爭取公車站牌遷移，讓身障孩童下車時距離遊戲場更近，或是建議增設避車彎，讓輪椅使用者安全下車。周淑菁說，這做法不只擴大障礙兒童參與的機會，對帶著推車的父母也很實用，是友善城市的起點。

身障聯盟於兒童前夕推出的「公雞不見了」繪本和「無障礙城市大探索」遊戲書，是市面上少見把障礙者角色與需求融入故事的童書。

滕西華表示，「公雞不見了」繪本電子檔已捐贈至台灣圖書館，視障讀者可於「視障電子資源整合查詢系統」中查閱，或可到台灣圖書館視障資料中心借閱實體雙視書。一般讀者也可至台灣圖書館親子資料中心借閱。

滕西華說，他們鼓勵家長和孩子一同閱讀，曾有家長回饋，其讀小學的孩子在捷運站看到視障優先椅標誌，指著圖說：「這圖裡面有白手杖，是提供給視障者坐的。」有助讓孩子踏出友善的第一步。