親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北捷百億旅客落腳新莊站 11名幸運兒卡號這裡看

日職／王柏融雙安+首分打點 火腿3：1勝歐力士

這本童書不一樣！孩子能從中學會和障礙者相處

2019-03-31 16:19聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

有愛無「礙」，接納不同於自己的身心障礙者其實能從童書閱讀中做起。中華民國身心障礙聯盟於兒童節前夕推出「公雞不見了」及「無障礙城市大探索遊戲書」二本童書，把障礙者角色與需求融入故事，讓孩子可從閱讀中認識障礙者，踏出友善與接納的第一步。

身障聯盟秘書長滕西華表示，據統計，我國共有117萬名障礙者，其中有5萬多人是兒童，他們有各種不同的障礙，包括肢體、視覺或聽覺障礙，另有的障礙無法從外表看出來，但其反應與人際互動不同於他人。

「若不認識他們，隨刻板印象累積容易導致偏見或歧視。」滕西華指出，即使沒有歧視，但也有不少人不知道怎麼和障礙者互動或相處，就曾有家長擔心孩子把障礙孩童弄傷，而不讓孩子與障礙孩童一起玩耍。

2006年聯合國大會通過「身心障礙者權利公約（CRPD）」，提倡尊重差異，支持並接納障礙者平等參與社會，不刻意標籤化障礙者的「異樣」，以期不再有人會被排擠或被討厭。

但要怎麼做？滕西華舉例，周遭環境的設計應更友善，例如馬路騎樓更平整，推動低地板公車，或普遍廣設無障礙廁所等，都能幫助障礙者正常參與社會活動。特別是高齡社會的障礙者比率愈高，無障礙環境也能讓城市更安全宜居。

此外，「共融」概念也很重要。台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁舉共融遊戲場為例，為了讓障礙兒童也能和一般小朋友共同遊玩，遊具設施尺寸、周邊洗手台或沖洗區的水龍頭等，都要考慮各種障礙別，達到無障礙場域。

未來更希望能進一步爭取公車站牌遷移，讓身障孩童下車時距離遊戲場更近，或是建議增設避車彎，讓輪椅使用者安全下車。周淑菁說，這做法不只擴大障礙兒童參與的機會，對帶著推車的父母也很實用，是友善城市的起點。

身障聯盟於兒童前夕推出的「公雞不見了」繪本和「無障礙城市大探索」遊戲書，是市面上少見把障礙者角色與需求融入故事的童書。

滕西華表示，「公雞不見了」繪本電子檔已捐贈至台灣圖書館視障讀者可於「視障電子資源整合查詢系統」中查閱，或可到台灣圖書館視障資料中心借閱實體雙視書。一般讀者也可至台灣圖書館親子資料中心借閱。

滕西華說，他們鼓勵家長和孩子一同閱讀，曾有家長回饋，其讀小學的孩子在捷運站看到視障優先椅標誌，指著圖說：「這圖裡面有白手杖，是提供給視障者坐的。」有助讓孩子踏出友善的第一步。

捐款身障聯盟300元可獲得「公雞不見了」繪本以及「無障礙城市大探索」遊戲書，詳情可查詢官網（https://www.enable.org.tw/）或電洽(02)25110836。

「公雞不見了」繪本和「無障礙城市大探索」遊戲書是市面上少見把障礙者角色與需求融入...
「公雞不見了」繪本和「無障礙城市大探索」遊戲書是市面上少見把障礙者角色與需求融入其中的童書。 圖/身障聯盟提供
分享
身障聯盟推出「公雞不見了」及「無障礙城市大探索遊戲書」二本童書，把障礙者角色與需...
身障聯盟推出「公雞不見了」及「無障礙城市大探索遊戲書」二本童書，把障礙者角色與需求融入故事，讓孩子可從閱讀中認識障礙者，踏出友善與接納的第一步。 記者鄧桂芬/攝影
分享
身障聯盟推出「公雞不見了」及「無障礙城市大探索遊戲書」二本童書，把障礙者角色與需...
身障聯盟推出「公雞不見了」及「無障礙城市大探索遊戲書」二本童書，把障礙者角色與需求融入故事，讓孩子可從閱讀中認識障礙者，踏出友善與接納的第一步。 記者鄧桂芬/攝影
分享

視障身障圖書館

相關新聞

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

麻疹病例又增3人 超商大夜班工讀生境外感染

2019-03-31 16:14

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26

為何運動員肌肉爆發力強 基因檢測揭秘

2019-03-31 16:19

愛肝達人站／B肝病友 千萬不要亂服藥

2019-03-31 13:19

好好吃／春寒料峭 吃羊肉去濕氣

2019-03-31 13:18

上班族久坐不動 當心子宮肌瘤

2019-03-31 13:18

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

春遊補助給甜頭 旅行業卻喊苦

2019-03-31 13:17

保健看過來／異位性皮膚炎 越抓越癢怎麼辦

2019-03-31 13:13

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

春遊自由行4月起跑 開放業者登記旅客身分

2019-03-31 12:46

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

明起汽油漲0.2元、柴油降0.1元

2019-03-31 12:17

成功追分線雙軌化明年完工 林佳龍：多年心願將實現

2019-03-31 11:56

歡慶兒童節 台史博連4天舉辦「孩子的歌謠季」

2019-03-31 11:38

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

食藥署公布不合格網購化妝品 知名品牌上榜

2019-03-31 10:52

再為家鄉土地發聲 徐仁修出版《台灣最後的荒野》

2019-03-31 10:44

境外汙染來了！ 彭啟明：今天的霾比霧多很多

2019-03-31 10:42

麻疹好發期國際疫情多 旅遊小心帶病回

2019-03-31 10:38

護理師改造診療床 病童躺看電視忘掉打針痛

2019-03-31 10:23

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

癮君子注意！明起水往上流遊憩區全面禁菸 最高罰1萬元

2019-03-31 09:02

阮義忠珍藏40年的林懷民影像 首次在台灣故事館公開

2019-03-31 08:53

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

張榮發基金會 50萬助兒童之家

2019-03-31 00:00

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

孩童咳嗽逾2周 當心百日咳

2019-03-30 23:29
看更多

熱門文章

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

明天全台都有陣雨 北部低溫只有15、16度

2019-03-30 17:04

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 事業運勢旺盛

2019-03-31 00:00

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香 感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

婦人長期解黑便 十二指腸發現神經內分泌腫瘤

2019-03-30 20:33

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

石虎自治條例 苗縣再闖關 台中不推了

2019-03-30 23:13

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

日本網友實測內衣透色 8色肩帶最透的是...

2019-03-30 16:50

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38

英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙 適度飲酒也有致癌風險

2019-03-30 18:58

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

油價明漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

「誰殺了石虎」回響／卓蘭放棄2期設施 石虎公園爭取造林

2019-03-30 23:04

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top