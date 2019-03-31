親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北捷百億旅客落腳新莊站 11名幸運兒卡號這裡看

日職／王柏融雙安+首分打點 火腿3：1勝歐力士

麻疹病例又增3人 超商大夜班工讀生境外感染

2019-03-31 16:14中央社 台北31日電

疾管署今（31日）公布新增3例麻疹病例，其中一人為國內感染，是中部某醫院護理師，...
疾管署今（31日）公布新增3例麻疹病例，其中一人為國內感染，是中部某醫院護理師，該院群聚累計3人確診。另兩例境外移入，其中一人在超商大夜班打工，接觸者還在統計，疫情應不致擴散。 圖／聯合報系資料照片
分享
疾管署今天公布新增3例麻疹病例，其中一人為國內感染，是中部某醫院護理師，該院群聚累計3人確診。另兩例境外移入，其中一人在超商大夜班打工，接觸者還在統計，疫情應不致擴散。

衛生福利部疾病管制署下午公布新確診3例麻疹病例，分別為國內感染的中部20多歲女性（案1），及境外移入的北部20多歲女性與20多歲男性（案2、案3）。

案1為中部某醫院護理師，3月25日起陸續出現疑似症狀，27日出疹，經醫院通報檢驗確診，目前住院隔離中。此案與30日公布的30多歲境外移入男性個案就醫時有共同空間暴露，不排除是因工作時接觸該名男性個案而感染。該醫院群聚案已3人確診。

案2及案3為同校同學，今年3月中旬曾一同參加旅行團到泰國旅遊，返國後陸續於26日至28日發病並出疹，於第三次就醫時通報，經檢驗後確診，依兩人潛伏期間活動史研判，為一起境外移入群聚事件。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，案3有在超商打工，但因值班時間是大夜班，且其症狀僅出疹，並沒有發燒、也沒有咳嗽，傳染力應不致於太高，且接觸者應有限，後續疫情擴大風險較低。

案2及案3在可傳染期都有公共場所活動史，包含全家、7-11超商門市、火鍋店、漢堡店、湯包店和全聯福利中心等。疾管署提醒，在特定時間曾到這些地方的民眾應做自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，請儘速與衛生單位聯繫由其安排戴口罩就醫並告知接觸史。

今年截至目前國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染病例（其中13例為接觸者），19例為境外移入病例（其中15例為本國籍民眾），感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸及泰國各2例、印尼、日本及緬甸各1例。

境外移入個案出國目的以旅遊9例最多，其次為商務及及探親各5例。

泰國近期疫情緩降，今年截至3月25日累計報告1677例，高於去年同期（518例），發病率以南部那拉提瓦府及北大年府為高。

麻疹疫情泰國

相關新聞

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26

這本童書不一樣！孩子能從中學會和障礙者相處

2019-03-31 16:19

為何運動員肌肉爆發力強 基因檢測揭秘

2019-03-31 16:19

愛肝達人站／B肝病友 千萬不要亂服藥

2019-03-31 13:19

好好吃／春寒料峭 吃羊肉去濕氣

2019-03-31 13:18

上班族久坐不動 當心子宮肌瘤

2019-03-31 13:18

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

春遊補助給甜頭 旅行業卻喊苦

2019-03-31 13:17

保健看過來／異位性皮膚炎 越抓越癢怎麼辦

2019-03-31 13:13

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

春遊自由行4月起跑 開放業者登記旅客身分

2019-03-31 12:46

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

明起汽油漲0.2元、柴油降0.1元

2019-03-31 12:17

成功追分線雙軌化明年完工 林佳龍：多年心願將實現

2019-03-31 11:56

歡慶兒童節 台史博連4天舉辦「孩子的歌謠季」

2019-03-31 11:38

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

食藥署公布不合格網購化妝品 知名品牌上榜

2019-03-31 10:52

再為家鄉土地發聲 徐仁修出版《台灣最後的荒野》

2019-03-31 10:44

境外汙染來了！ 彭啟明：今天的霾比霧多很多

2019-03-31 10:42

麻疹好發期國際疫情多 旅遊小心帶病回

2019-03-31 10:38

護理師改造診療床 病童躺看電視忘掉打針痛

2019-03-31 10:23

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

癮君子注意！明起水往上流遊憩區全面禁菸 最高罰1萬元

2019-03-31 09:02

阮義忠珍藏40年的林懷民影像 首次在台灣故事館公開

2019-03-31 08:53

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

張榮發基金會 50萬助兒童之家

2019-03-31 00:00

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

孩童咳嗽逾2周 當心百日咳

2019-03-30 23:29
看更多

熱門文章

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10

明天全台都有陣雨 北部低溫只有15、16度

2019-03-30 17:04

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 事業運勢旺盛

2019-03-31 00:00

春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香 感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

大師也調皮 張大千Cos鍾馗、乞丐和蘇東坡 亮點在這幾根毛

2019-03-31 10:00

婦人長期解黑便 十二指腸發現神經內分泌腫瘤

2019-03-30 20:33

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

石虎自治條例 苗縣再闖關 台中不推了

2019-03-30 23:13

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03

日本網友實測內衣透色 8色肩帶最透的是...

2019-03-30 16:50

全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38

英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙 適度飲酒也有致癌風險

2019-03-30 18:58

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

油價明漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

「誰殺了石虎」回響／卓蘭放棄2期設施 石虎公園爭取造林

2019-03-30 23:04

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00

台南「全台最乖翠鳥」 公園上演活春宮不怕人靠近

2019-03-31 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top