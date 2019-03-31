北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北捷運開通至今23年，第100億人次旅客今天出爐。北捷表示，今天達成百億運量里程碑，出現在上午11點35分的（中和新蘆線）新莊站，使用的悠遊卡號是「9122117626706366」，呼籲這位市民與北捷聯繫，除了享免費不限里次搭捷運1年，也能獲得價值3萬元的筆電好禮，開心將大獎帶回家。

為了慶祝運量破百億，台北推出一系列活動，除了第100億人次旅客的得主，第100億得主前、後各5名旅客同樣有福可享，加碼贈送3個月（90日）免費搭乘捷運悠遊卡。

針對第100億人次旅客的前、後各5名旅客，北捷公布出現的捷運站及卡號，分別為龍山寺站「6960770139」、葫洲站「9122116311146078」、葫洲站「5436151137」、大坪林站「5036169903」、忠孝敦化站「8280859802957343」。

以及新莊站「8281278402290303」、動物園站「8101310010949000」、動物園站「7211170512001158」、動物園站「1007011802277198」、忠孝新生站「1007011801279850」。

又根據北捷資料顯示，這11名獲獎幸運兒，以捷運路線區分，文湖線包辦5名；以捷運站區區分，動物園站囊括3名。

北捷補充，所有幸運得主請於今年4月30日（週二）前，以電子郵件（郵件主旨請註明「百億幸運兒中獎人」、email：e23616@metro.taipei）或電話（週一至週五9點至18點，洽02-25363001分機8163葉小姐）聯繫，逾期視為放棄領取權利。