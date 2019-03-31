春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局春遊補助明天上路，旅宿業者抱怨直到昨天都還沒拿到補助系統的帳號密碼，批評為史上最亂國旅補助。觀光局今天表示，有些業者沒填或填錯e-mail才沒收到帳號密碼，已即時協助業者，確保明天補助開跑後可正常使用系統。

這次春遊補助各縣市都有加碼，措施複雜，但不少旅宿業者昨天還沒拿到春遊補助申請系統的帳號密碼，急得跳腳。許多縣市政府也啟動應變機制，有的早就料到這種「凸槌」情況，自行將補助措施延到5、6月。

旅宿業者怨聲載道，連觀光局長周永暉今天都親上業者臉書回應。周永暉表示，春遊補助自由行查詢專區，原本就是通知縣市政府及業者3月30日寄送帳號密碼，但有部分業者e-mail有誤或空白，所以需要縣市政府修正之後重新寄送。4月1日所有申請業者均可正常使用系統，並無問題。

觀光局今早也發出新聞稿表示，為整合活動資訊並便利各縣市政府辦理自由行獎補助活動核銷，3月20日建置春遊自由行活動專區，3月20日開放業者登記參加，3月22日開放民眾查詢，並預計於4月1日開放業者登記旅客身分證號碼使用情形。

觀光局說，3月20日開放業者報名之後，就通知各縣市政府及旅宿業者，3月29日之後將透過填報的e-mail寄送帳號密碼，昨日有部分業者因e-mail有誤或未填報，因此未收到帳號密碼，需縣市政府修正之後重新寄送。