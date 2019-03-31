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明起汽油漲0.2元、柴油降0.1元

2019-03-31 12:17聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台灣中油公司今天宣布，自明（1）天凌晨零時起汽油調漲0.2元，柴油調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29.0元、98無鉛汽油每公升31.0元、超級柴油每公升25.9元。

中油指出，本週油價依公式計算跌幅為0.55%，但汽油仍調漲，是因上週受亞鄰競爭國最低價調漲限制未調足，本週因亞鄰最低價上限有變動，所以將部分未反應的價格予以反應。

中油表示，本週儘管市場耳語沙國將積極拉抬油價，但美國原油供應維持高檔壓抑油價，導致國際油價上下震盪，走勢接近持平。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.07美元，較前週67.57美元下跌0.50美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.015元，國內油價依公式計算跌幅為0.55%。

因國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，未調足的差價悉由台灣中油自行吸收，依據油價公式計算，本週92無鉛汽油與柴油應調零售價分別為每公升28.0元、25.9元，分別較上週公告零售價格各調漲0.7元、調降0.1元。

不過，中油指出，因調價仍須以亞鄰競爭國最低價為上限，所以本週汽油調漲0.2元、柴油調降0.1元，汽油仍有0.5元的價格未反應。

台灣中油公司今天宣布，自明（1）天凌晨零時起汽油調漲0.2元，柴油調降0.1元，...
台灣中油公司今天宣布，自明（1）天凌晨零時起汽油調漲0.2元，柴油調降0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.5元、95無鉛汽油每公升29.0元、98無鉛汽油每公升31.0元、超級柴油每公升25.9元。聯合報系資料照／記者孫中英攝影
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