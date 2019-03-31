成功追分線雙軌化明年完工 林佳龍：多年心願將實現

2019-03-31 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



大台中山手線計畫中的下環微笑線「成功追分線雙軌化工程」，昨晚完成南線軌道切換作業，全靠台鐵員工連夜趕工，交通部長林佳龍前往視察並發「加菜金」。林佳龍表示，明年雙軌化全面完工後，台中海線民眾搭火車進市區更快、更方便，「心中充滿感動，多年的心願即將實現」。

林佳龍今天在臉書發文表示，成功追分線雙軌化工程昨晚換軌，原本的軌道將向北移，連接到成功與追分火車站，以完成雙軌化的目標。為減少旅客影響，台鐵昨晚徹夜趕工，確保今天早上第一班列車行駛前，完成所有工程作業。

他說，這項工程在他擔任台中市長任內向交通部爭取，前年開始施工，預計明年初完工，原本只有單軌的「成追線」，在完成雙軌化後，成功到追分的列車，將可以雙向對開，運量、班次大幅提升，海線民眾搭火車進市區將更快、更方便。

成功追分線為銜接台鐵山線與海線鐵路的關鍵路段，台鐵透過前瞻基礎建設計畫辦理「成功追分段鐵路雙軌化計畫工程」，強化東西向鐵路運輸能量，提昇台中山城與沿海地區聯繫。追分站至成功站全長約2.2公里，計畫期程為106年至109年，總經費15.41億元。