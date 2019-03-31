歡慶兒童節 台史博連4天舉辦「孩子的歌謠季」

2019-03-31 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



迎接歡樂兒童節，台灣歷史博物館4日至7日連續4天舉辦「孩子的歌謠季」活動，重現傳唱逐漸失傳的兒歌，還有戲劇、世界歌謠帶動唱、故事歌本手作等活動，邀親子家庭跟著台史博「唱」遊世界。台史博今天表示，4月4日當天12歲以下兒童憑健保卡或身份證免費入館。

台史博說，童謠是大家兒時的共同記憶，總是令人琅琅上口。「唱跳歌謠動ㄘ動」，在一樓樓時光車站前，邀請大小朋友跟著大哥哥大姐姐的動感搖擺，一起用身體記憶童謠，跳出最有特色的音樂。4日-7日每天中午11點45分、下午4點。

新市國小學童及府城小花蕊在一樓時光車站前，為大家帶來現代版三隻小豬的故事《恁厝阮兜》，及爬梳台南客家文化的《源來是客家》，還有台史博館藏唱片中輕快的歌曲〈放風吹〉。4日及7日，上午11點、下午3點。

「童謠故事遊世界」將在一樓兒童廳，介紹阿美族、賽德克族、越南人及拉脫維亞人兒歌；讓我們一同跟著童謠故事遊世界。5日及6日上午11點、下午3點。

「我的故事歌本DIY」，歡迎小朋友摺出一本立體小書、剪剪黏黏貼貼畫畫，創作出屬於自己的故事本。4 -7日，每天上午10點、下午2點。地點1樓兒童廳（當日9:00於服務台開放報名，需先購買「我的歌謠記憶」探索包）