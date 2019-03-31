春遊補助房價變貴 旅行業者「忍痛吸收成本」

2019-03-31 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局推出春遊補助吸引國人出遊，旅宿需求增加。但旅行業者叫苦，因為風景區房價漲二至三成，這段期間新接的陸團、日團、韓團等成本提高，但又怕漲團費會失去生意，只能忍痛自行吸收成本。

觀光局表示，有要求旅館不能哄抬房價，旅行社跟旅館所談的價格需要兩方自行協調，若成本因此墊高，就回到市場機制運作。旅館也會跟地方政府報備房價範圍，若訂房價格逾越報備的房價就有違規疑慮。

業者說，4月至6月是旅遊旺季，春遊補助打亂市場行情。觀光局說，每個業者對淡旺季認知可能不同，但106年調查國人旅遊次數，第一季到第四季分別為2.59次、1.87次、2.09次、2.15次，第二季確實是淡季。

創新旅行社董事長李奇嶽說，大都市的旅館房價穩定，但墾丁、日月潭等風景區的房價漲了二至三成，推估會維持到農曆7月前。政府推補助應早幾個月預告，否則業者措手不及。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，現在中南部房價大漲，甚至從一晚1100元漲到1800元，不利經營外國旅客來台觀光。以陸客為例，許多台灣旅行社受制於中國大陸組團社，不敢隨意要求漲團費，即使要求了也會被拒絕。

「旅行業沈寂這麼久，好不容易景氣恢復，大多數業者都是能忍就忍、自行吸收」，柯牧洲說，只有少數旅行業者會為了風險管控，在這段時間少接單。