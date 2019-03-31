食藥署公布不合格網購化妝品 知名品牌上榜

2019-03-31 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



即使在知名購物網站購買知名化妝品，還是可能買到違規貨。衛福部食藥署近日公布「107年度網購化粧品查核結果不合格產品清單」，發現在160件稽查的產品中，44件（27.5%）商品標示不合格、3件（1.8%）品質監測不合格，其中包括知名品牌雅詩蘭黛、船井生醫、Burt’s Bees等，都在知名的大型通路平台販售。

衛福部食藥署長期宣導網購化妝品得停、看、聽，但身處手機電腦螢幕前的消費者，似乎無法掌握產品是否有合法的完整標示，即使在知名網站下單還是可能出包；尤其是僅在網路販售的商品，消費者更無法先到實體店面細讀產品包裝資訊。消費者安全怎麼把關？

中華民國消費者文教基金會認為，網路平台上的商品簡介猶如實體商品外包裝，主管機關應強化管理，要求網購商品比照實體商品揭露同樣多的資訊內容。不過對此，衛福部食藥署回應，購物網站的功能是媒介商品廣告，若放進過多非廣告資訊可能不利閱讀與行銷。

衛福部食藥署去年度稽查160件產品，總計47件違規，其中包括Payeasy購物網販售的美國雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜，因未標示全成分、製造廠名稱與地址而違規；小三美日網站販售的美國Burt’s Bees護唇膏無中文標示，韓國SKIN FOOD秋楓漸層夾心潤唇膏未標示全成分，且標示的進口商地址與登記地址不符。

Pchome購物網販售的日本Sastty利尻昆布染髮護髮乳的中文品名、主成分與原核准內容不符；Momo購物網販售的韓國WHOO后皇后之吻金艷唇膏無中文標示、英國Tom Ford唇膏未標示用途；東森購物販售的新加坡CLARINS克蘭詩漾采肌活熬夜霜未標示保存方法；Yahoo購物中心販售的船井生醫醫朵極致抗皺賦活霜的成分標示有誤；86小舖網站販售的泰國VOODOO白蛇毒晚安面膜不僅標示違規，還涉及誇大醫療效能。

衛福部食藥署醫粧組科長張家榮說，依據化妝品衛生管理條例，標示違規可裁罰10萬元以下罰鍰，這次全部開罰50萬4000元；品質違規則依據消費者保護法處理，目前各地衛生局已請網購平台下架，業者亦回收完畢。

消基會不認為出事後才開罰、才讓產品下架是最好的規範方法。消基會董事長游開雄說，長期以來針對違規業者的裁罰機會、裁罰金額偏低，過去耳聞有業者甚至將違規被公告、違規被刊登在媒體當作行銷成本。

游開雄說，主管機關應回頭檢視比例原則，同時應就網購商品常出現的違規型態研議相應的制度規範，以商品簡介為例，網路平台上的商品簡介猶如實體商品外包裝，因此主管機關應要求網購商品比照實體商品揭露同樣多的資訊內容。

● 網購化妝品，你應該要知道4個步驟：

第一步、了解規定：瞭解我國化妝品管理規定，一般的非含藥化妝品（如口紅、眼影）免備查，但要標示品名、製造商與進口商名稱及地址、全成分、用途、用法、內容物容量或重量、批號或出廠日期、保存方法與保存期限等；含藥化妝品（如防曬乳、染髮劑）上市前須通過查驗登記，因此包裝除應有上述標示，還要有許可證字號、主成分名稱與含量、使用注意事項。

第二步、熟悉產品：可在知名、大型網站購買以前用過，或到實體店面試用過、看過包裝資訊的產品。

第三步、記下資訊：購買後依法有七天鑑賞期，事先可先記下業者的電話、電郵、公司地址等，以避免出事時找不到賣方。

第四步、網頁截圖：網頁中的產品簡介、下單頁面、成交頁面等逐一截圖留存，以避免日後有糾紛時，業者或平台自行在網頁更新，釀成各說各話的局面。

資料來源／衛生福利部食品藥物管理署、中華民國消費者文教基金會