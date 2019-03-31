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再為家鄉土地發聲 徐仁修出版《台灣最後的荒野》

2019-03-31 10:44聯合報 記者郭政芬╱即時報導

荒野保護協會的創會理事長徐仁修，也是生態攝影師，他的下一步，是要將過去半世紀所看見的台灣，化做一本關於家的攝影集，盼用台灣的最美，喚起每個重視生態的心。

「人類需要大自然，大自然不需要人類」，是徐仁修最常引用的一句話。40年來，徐仁修用照片和文字記錄生態，他相信讓大眾見識自然之美，是守護荒野的最佳途徑。

近年來，日趨嚴重的空氣污染、生物棲息地破壞等環境議題，在台灣引發熱烈討論。徐仁修投入生態教育與生態攝影超過半世紀，他始終站在第一線，用影像記錄台灣生態的變化，以他的親身經歷，訴說大自然的美妙，喚起民眾重視自然保育。

半世紀以來，徐仁修的腳步行走世界，早年遠赴東南亞雨林探險，1970年代中後期，創立台灣第一個自然環境保護組織「荒野保護協會」，帶領學生前往自然中認識動植物，即使募款過程困難，徐仁修始終相信，透過向下扎根的生態教育，孩子便會一輩子喜歡親近大自然，長大後成為生態的守護者。

隨著年事已高，徐仁修希望在有限的人生歲月當中，以「台灣最後的荒野」作為他對台灣最後的紀錄與奉獻。書中照片從30多萬張照片、20萬張幻燈片中精選，以320頁圖文深度記錄台灣高山河流，更收錄近150種珍貴動植物照片，邀讀者感受台灣生態之美，同時反思珍視自然保育的重要。

這本攝影集是徐仁修繼1987年出版「不要跟我說再見．台灣」後，睽違31年再度為家鄉土地發聲的攝影作品，同時也是徐仁修生涯當中，最後一本以「台灣」為主體的攝影集。

位在新竹縣芎林鄉的荒野基金會昨天舉辦「徐仁修-台灣最後的荒野」攝影集-新書發表會，縣長楊文科與文化局局長李猶龍、芎林鄉鄉長黃正彪、議員鄭昱芸皆到場祝賀。

楊文科表示，非常佩服徐仁修的精神，對生態攝影的精神及專注力，他是新竹縣的驕傲。也希望未來新竹縣的施政，尤其對於環境保護及經濟發展和地方繁榮，這三點取得平衡點是最重要的。李猶龍表示，文化工作是需要相當多的熱情，文化局真的希望還有更多熱情的民眾一起參與文化，文化局也全力協助及推廣。

 台灣生態攝影集《台灣最後的荒野》目前正在集資中，邀請您一同加入生態保育的行列：http://bit.ly/2qyVgoG

荒野保護協會的創會理事長徐仁修，要將過去半世紀所看見的台灣，化做一本關於家的攝影...
荒野保護協會的創會理事長徐仁修，要將過去半世紀所看見的台灣，化做一本關於家的攝影集，盼用台灣的最美，喚起每個重視生態的心。圖／新竹縣府提供
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徐仁修「台灣最後的荒野」攝影集。圖／新竹縣府提供
徐仁修「台灣最後的荒野」攝影集。圖／新竹縣府提供
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隨著年事已高，徐仁修希望在有限的人生歲月當中，以「台灣最後的荒野」作為他對台灣最...
隨著年事已高，徐仁修希望在有限的人生歲月當中，以「台灣最後的荒野」作為他對台灣最後的紀錄與奉獻。圖／新竹縣府提供
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位在新竹縣芎林鄉的荒野基金會昨天舉辦「徐仁修-台灣最後的荒野」攝影集-新書發表會...
位在新竹縣芎林鄉的荒野基金會昨天舉辦「徐仁修-台灣最後的荒野」攝影集-新書發表會。圖／新竹縣府提供
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攝影新竹文化局

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