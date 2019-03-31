麻疹好發期國際疫情多 旅遊小心帶病回

2019-03-31 10:38 中央社 台北31日電



疾管署呼籲，過去未感染過麻疹或未接種過麻疹疫苗者，若要前往流行地區，應提前接種疫苗。圖／疾管署提供 分享 facebook 台灣境外移入麻疹個案累計17例，以越南、菲律賓為多。香港、澳門疫情升，日本疫情雖減，但也是2009年以來同期最高，又以民眾常去的大阪府最多。疾管署提醒，旅遊應提高警覺。

衛生福利部疾病管制署統計，今年截至3月30日國內累計38例麻疹病例，21例為國內感染（其中12例為接觸者），17例為境外移入病例（其中11例為本國籍民眾）。

境外移入個案的感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸2例、印尼、日本及緬甸各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及及探親各5例。

疾管署副署長羅一鈞說，近期港澳麻疹疫情上升，香港今年截至3月29日累計32例，已超過近4年每年總數，病例中12例為機場或航機相關工作人員。澳門今年截至3月28日累計26例，已超過2000年來每年總數，其中10餘人為一起醫院群聚案。

日本近期疫情雖已減緩，但今年截至3月17日累計319例，為2009年以來同期最高，又以台灣民眾常去的大阪府最多，其次為三重縣。

羅一鈞說，民眾前往麻疹流行地區應提高警覺加強防範，進出公共場所或人多擁擠的地方，應注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，另於當地如有就醫需求，在醫院或診所時應全程配戴口罩，以降低感染風險。

一般民眾（尤其是1981年以後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗。如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。