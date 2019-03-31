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護理師改造診療床 病童躺看電視忘掉打針痛

2019-03-31 10:23聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹馬偕兒童病房有著一群十八般武藝樣樣會的護理師團隊！在兒童節前夕，他們改造診療空間送個小小朋友一份大禮物。護理師阿姨們絞盡腦汁，仿造小朋友自行拿著平板使用的樣子，索性將電視直接安裝到天花板，讓病童躺著就能看到電視、聽到聲音，更被裡面的卡通劇情吸引而忘記打針帶來的不適。

這一群且針對3至5歲無法乖乖躺著且喜歡聽故事的小朋友們，護理師又搖身一變成為說故事阿姨，搭配自製繪本以及醫療道具，讓小朋友了解打針、吊點滴才能讓身體盡快恢復健康。

36兒童病房護理長管珮如說，在治療床上讓小朋友躺著看電視，靈感出自每個拿3C產品讓小朋友乖乖打針治療的父母親。為了轉移病童焦點，透過卡通劇情以及聲光效果，常常讓小朋友忘卻治療的痛楚與害怕，因此嘗試改造診療床，將電視固定在天花板，配合觀看需求再設計遙控電燈，以方便護理人員作業。

另外針對活潑、無法乖乖躺著的小朋友，護理師也有法寶!由於搜尋坊間童書，沒有簡單、明瞭讓孩童了解治療疾病過程的繪本，即使有也稍微艱澀。因此兒童病房護理師提議自製繪本，透過專業醫療人員背景，用淺顯易懂的方式，讓小朋友了解醫師跟護理師一點都不可怕，且會協助小朋友盡快遠離病痛。

管珮如說，我有一群很厲害的護理師夥伴！由護理師吳映厲構思好故事主軸、護理師胡雅惠使用小畫家軟體繪製張張可愛且顏色繽紛的圖片，最後再由護理師黃昱綺以童趣聲音講出生動內容。

為了讓故事結局生動呈現在小朋友面前，護理師都會在小朋友手上畫下故事中的動物圖像，代表著陪伴以及治癒，也因為小朋友太愛出考題，如今每位護理人員都成為畫畫高手。如此的凝聚力以及創新力，讓醫病關係更和諧，也提升病患及家屬的心靈治療，減少住院帶來的不安。

護理師在固定板上為病童畫上可愛塗鴉。圖／醫院提供
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趁病童專心看電視，護理人員快速為病童進行治療。圖／醫院提供
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病童媽媽與小朋友覺得這樣的治療方式很貼心。圖／醫院提供
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為緩解病童害怕心態，護理師自製繪本，將治療過程改編成故事給病童聽。圖／醫院提供
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兒童病房護理師想到把電視安裝在天花板，轉移病童注意力。圖／醫院提供
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護理師卡通復健

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