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婦產後勤做重訓深蹲 醫：這樣妹妹會更鬆哦！

2019-03-31 10:03聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

一名32歲女性自然產後，與老公「愛愛」時發現陰道緊實度不若以往，她除了接受雷射療程改善鬆弛，接著更每周上2、3次健身房，找健身教練練核心肌群、做深蹲，希望鏟去身上10多公斤的肥肉，盡快回復好身材，但沒多久發現「下面怎麼又鬆了？」趕緊回診向醫師求救。

「拜託別再做重訓了！」高雄市阮綜合醫院「阮SPA醫美中心」特約醫師李伯寧表示，產後鬆弛及更年期漏尿等患者在接受雷射治療後，通常「緊度」都能維持1年以上，但臨床上經常有患者在短短3個月後就症狀復發。詢問其生活習慣，發現患者都到健身房重訓，還做了多次深蹲動作。

李伯寧說，經量測這些患者的陰道壓力變化，竟在短時間內又回到中重度鬆弛；由於產婦產後2、3個月體內鬆弛素仍高，只適合做輕度運動，深蹲、舉啞鈴這些重訓項目，反而會增加腹壓，造成骨盆底肌肉鬆弛及漏尿情形；一旦停止重訓，患者陰道壓力就逐漸回升。

李伯寧表示，重量訓練雖可鍛鍊肌力，但並不適合產後婦女，古早農村年代的媽媽在產後沒多久就背著農具下田插秧拔草，做的就是「負重、深蹲」運動，早早就發生陰道鬆弛、膀胱或子宮脫垂；她提醒，上健身房運動時，女性最好避免舉啞鈴（背米）、深蹲（插秧）等動作，避免陰道壁下墜膨出。

至於要做哪些運動較為適合？李伯寧說，女性可選擇低重量、高次數的心肺運動如慢跑、健走，另外騎腳踏車、游泳、瑜珈或彼拉提斯等，也能雕塑線條、鍛鍊骨盆核心肌群，有助於緊實陰道及臀肌。

李伯寧醫師表示，健身房常做的負重、深蹲等動作，就有如古早農忙時背小孩下田插秧，反...
李伯寧醫師表示，健身房常做的負重、深蹲等動作，就有如古早農忙時背小孩下田插秧，反而容易造成骨盆腔肌肉及陰道鬆弛。圖／截取自李伯寧醫師臉書
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李伯寧醫師表示，健身房常做的負重、深蹲等動作，反而容易造成骨盆腔肌肉及陰道鬆弛。...
李伯寧醫師表示，健身房常做的負重、深蹲等動作，反而容易造成骨盆腔肌肉及陰道鬆弛。記者蔡容喬／攝影
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患者健身醫師

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