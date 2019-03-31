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全台遊覽車司機大缺三千人 春遊補助來了車更難調

2019-03-31 09:59聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局春遊補助明起上路，盼刺激國旅市場。但有旅行業者批評，4月至6月是團體旅遊旺季，補助反而打亂市場，最近不僅房價提高，連遊覽車都叫不到。遊覽車業者說，現在本來就是大月，春遊補助後車子更難調，以前司機一天5500元都接，現在8500元還找不到人，甚至喊到1天1萬元，「市場回溫、漲車資很好，但不是用這種方式」。

觀光局4月至6月推出春遊補助，不限年齡及縣市，自由行每房補助500元，團體最高補助3萬元，各地方也加碼搶客。但政策自宣布以來，旅行業者多次指出4月至6月一向難訂房，且嚴重缺遊覽車，補助後旅遊市場恐將混亂脫序。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲說，3月起就是國旅旺季，很多公司或機關舉辦團體旅遊，接下來還有大甲媽、白屯媽遶境等全台宗教盛典，下半年進入選舉模式，很多村鄰里也趕在上半年組團出遊，遊覽車供不應求。

他說，平均車資從一天6100元漲到9000元，業者只能自行吸收，「可以湊齊車就不錯了」，但也擔心成本持續上升。

「找司機找到血壓都快飆高」，遊覽車客運品質保障協會理事長鄭春綢說，最近市場稍有回溫，但常常接到訂單卻派不出車，全台遊覽車司機大約短缺3000人，她在報紙徵才兩年，至今沒半個人應徵。業者LINE群組都在調車，車資甚至喊到1天1萬元。

遊覽車客運公會全聯會理事長林建良說，最近本來就是大月，加上春遊補助觀光客確實變多，車子更難調，但司機缺人嚴重，很多車都閒置開不出去，需要年輕人加入行列。

不過，經營遊覽車及客運的屏東縣觀光協會理事長郭子義表示，遊覽車司機從台北缺到屏東，但不至於完全叫不到車。除非有些業者開的是一天5000多元的低價，當然沒有司機要接，現在國旅一天遊覽車車資快1萬元跑不掉，否則根本不合成本。

旅行業者表示，春遊補助打亂旅遊市場，最近遊覽車供不應求。本報資料照片
旅行業者表示，春遊補助打亂旅遊市場，最近遊覽車供不應求。本報資料照片
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