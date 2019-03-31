蝶豆花茶飲開罰引發恐慌 台南衛生局：先宣導再說

2019-03-31 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



蝶豆花拿來當茶飲要開罰，罰金最低6萬元起跳，台南市衛生局最近呼籲大家注意，沒想到卻引發恐慌，許多人打電話前往詢問，擔心受罰。

「不是大家都在賣嗎，怎麼會違法呢？」從事沫泡茶飲業的黃小姐，在自己的店裡賣沖泡的蝶豆花茶已經好一陣子，聽說要挨罰，非常緊張，也很不解。

台南市衛生局最近發出通知，表示包括蝶豆花、沉香葉等，如果當成茶飲或其他的食品販售，因為這些東西非屬傳統的食品，尚未被證實對人體健康沒有損害，販售已違反食品安全衛生管理法第15條，依法可開罰6萬元到兩億元，而之前因為有人檢舉，已針對沉香葉開罰一件，罰金6萬元。

據悉，被開罰的業者受罰後不服提出訴願，並以蝶豆花為例，認為大家都在賣，而且也不見飲用對人體有害，不應受罰，但仍敗訴必須受罰。

衛生局最近接到數十通查詢的電話，「蝶豆花真的不能賣嗎」、「大家都在賣都有開罰嗎」，衛生局表示，台南市目前只針對沉香葉開罰一件，蝶豆花還沒有，但其他縣市也有開罰，台南市衛生局將針對坊間販售的情況加以了解，希望先宣導再開罰。

衛生局食品藥物管理科表示，會不會開罰要看情況，因為蝶豆花在東南亞有拿來當成食物的天然染料，所以用在茶飲中時，如果是泡好，加一點在飲料裡當成染料就不違法，但如果把蝶豆花拿來泡茶，直接販賣就違法。

但業者對此還是無法理解，「為何加一點可以，拿來泡茶就不行」。衛生局則表示，主要是濃度的問題。

衛生局表示，販售蝶豆花茶飲違反食安法第15條第9款的規定「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列：﹍九、從未於國內供作飲食且未經證明為無害人體健康」