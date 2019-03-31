親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「海神」墾丁海域出沒 深藍色外型美麗小心有毒

NBA／林書豪半場高效9分 暴龍67：56公牛

「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10聯合報 記者江國豪╱即時報導

「海神」出沒墾丁海域！深藍色的大西洋海蛞蝓，外型像是希臘神話中的海神Gaucus一般，因此有「海神」的外號，每年3、4月份開始能在台灣西南沿海遇見，但海神行蹤會受海相、風向影響，想一睹美麗身影還得碰點運氣，不過，潛水教練提醒，大西洋海蛞蝓的刺絲胞會釋放毒素，民眾若巧遇海神出沒，觀賞時要特別小心。

淺水教練阮俊愷日前在墾丁海域拍攝到「海神」蹤影，欣賞之餘也擔心民眾會在觀賞時受傷。阮說要看到海神，可以說是可遇不求，然而美麗外表下得小心不要太靠近，因為海神身上具有充滿毒素的刺絲胞，千萬不要用手觸碰。另外，海神出沒時身邊通常會伴隨水母漂遊，當注意力集中在海神身上時，也得當心被周圍水母螫傷。

每年3、4月海神陸續在台灣西南沿海出現，潛水教練蔡永春說，海神的行蹤會受到海相、風向的影響，只有在吹南風的時候，才有機會在潮間帶看得到。

原本海神大多生存在澳洲沿岸，2012年首度在小琉球被民宿業者發現，一度引起學者討論，隔年台灣本島海域也陸續有海神出沒。

大西洋海蛞蝓之所以被稱作海神，主要是因為希臘神話中，海神Glaucus 無意中吃下神奇的草，因此擁有不死之身後，身體因而產生變化，雙手長出類似魚的鰭，雙腳也延伸變長為尾巴，大西洋海蛞蝓因為外型與神話中描述的海神Glaucus 相似，因此獲得這個別稱。

4月份起「海神」大西洋海蛞蝓開始在台灣西南沿海出沒，因受海潮、風向影響行蹤難以掌...
4月份起「海神」大西洋海蛞蝓開始在台灣西南沿海出沒，因受海潮、風向影響行蹤難以掌握，但海神刺絲胞帶有毒素，觀賞時得小心。圖／藍洞潛水提供
分享
4月份起「海神」大西洋海蛞蝓開始在台灣西南沿海出沒，因受海潮、風向影響行蹤難以掌...
4月份起「海神」大西洋海蛞蝓開始在台灣西南沿海出沒，因受海潮、風向影響行蹤難以掌握，但海神刺絲胞帶有毒素，觀賞時得小心。圖／藍洞潛水提供
分享

希臘墾丁小琉球

相關新聞

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

禽流感危「雞」 雲林撲殺3禽場2萬多隻家禽

2019-03-30 22:47

明天全台都有陣雨 北部低溫只有15、16度

2019-03-30 17:04

癮君子注意！明起水往上流遊憩區全面禁菸 最高罰1萬元

2019-03-31 09:02

阮義忠珍藏40年的林懷民影像 首次在台灣故事館公開

2019-03-31 08:53

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

張榮發基金會 50萬助兒童之家

2019-03-31 00:00

孩童咳嗽逾2周 當心百日咳

2019-03-30 23:29

1家6口簽器捐…媽媽遺愛 6家庭重生

2019-03-30 23:22

婦人長期解黑便 十二指腸發現神經內分泌腫瘤

2019-03-30 20:33

穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香 感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43

英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙 適度飲酒也有致癌風險

2019-03-30 18:58

地球一小時今登場 中油等信義商圈業者共造熄燈一條街

2019-03-30 16:59

麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54

日本網友實測內衣透色 8色肩帶最透的是...

2019-03-30 16:50

1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38

復健福音！他們打造全身型外骨骼機器人 獲創客冠軍

2019-03-30 16:30

北宜區間測速4月啟動 車友號召：最後巡禮回顧

2019-03-30 15:20

連續30天平均飛時台虎第一 仍遠低於法規上限

2019-03-30 14:56

為布農語編辭典、寫散文 原民會追頒三等獎章給顏明仁

2019-03-30 14:44

想當北捷第一百億人次客人？ 柯P預估：明早出現

2019-03-30 14:41

小心！輪班工作 失眠機率高1倍

2019-03-30 13:51

痣變大、流血 小心皮膚癌

2019-03-30 13:50

不想你家很「潮」？請你跟我這樣做…

2019-03-30 13:47

影／楚才盃兩岸學子同題比寫作 今年台灣逾3萬人參賽

2019-03-30 13:25

雲林再傳3場禽流感 逾2萬隻雞鴨已撲殺

2019-03-30 13:03

提前掃墓國道7折優惠 上午北部南下3路段塞

2019-03-30 11:49

睡眠醫學學會調查：輪班工作者慢性失眠是固定班的兩倍

2019-03-30 11:15

醫師告訴你 怎麼分辨「好痣」、「壞痣」

2019-03-30 10:02

2月1日在台北車站買三個排骨便當的人…你中千萬大獎啦

2019-03-30 08:12

研究發現：全穀飲食防肝癌 比蔬果厲害

2019-03-30 07:53

吳德榮：明天北台灣更濕涼 清明連假又有鋒面到

2019-03-30 06:56

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:15

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:32

台灣人沒「好」藥醫？1顆抗憂鬱藥掀起健保沉痾問題

2019-03-29 10:13

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:29
看更多

熱門文章

明天全台都有陣雨 北部低溫只有15、16度

2019-03-30 17:04

醫師告訴你 怎麼分辨「好痣」、「壞痣」

2019-03-30 10:02

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

清明連假鋒面到 吳德榮：周五雷雨周六天氣好轉

2019-03-31 07:25

每日星座運勢／天蠍單身戀愛機會多 事業運勢旺盛

2019-03-31 00:00

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

36萬株櫻花的粉紅世界！全韓最大賞櫻盛事「鎮海軍港節」4/1登場

2019-03-30 23:38

穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香 感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43

北宜區間測速4月啟動 車友號召：最後巡禮回顧

2019-03-30 15:20

等了2年！餃子的王將「台北1號店」4月27日開幕 菜單再升級

2019-03-30 18:20

想當北捷第一百億人次客人？ 柯P預估：明早出現

2019-03-30 14:41

日本網友實測內衣透色 8色肩帶最透的是...

2019-03-30 16:50

睡眠醫學學會調查：輪班工作者慢性失眠是固定班的兩倍

2019-03-30 11:15

春遊補助上路倒數 業者卻還卡在這一關

2019-03-31 00:00

英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙 適度飲酒也有致癌風險

2019-03-30 18:58

1家6口器捐卡都簽了 媽媽的大愛救了6個家庭

2019-03-30 16:38

婦人長期解黑便 十二指腸發現神經內分泌腫瘤

2019-03-30 20:33

給男友穿這件MONCLER藤原浩系列的橫須賀夾克 帥到沒朋友

2019-03-30 18:13

美國牛排月開跑了 5,000元抵用券大放送

2019-03-30 15:23

不想你家很「潮」？請你跟我這樣做…

2019-03-30 13:47

麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54

劉嘉玲6連拍美出無敵新高度 重現九○年代「你可以再靠近一點」的驚艷

2019-03-30 18:57

趙薇連換兩套BURBERRY風衣 迎戰周冬雨個性破洞裝

2019-03-30 17:31

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11

久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12

復健福音！他們打造全身型外骨骼機器人 獲創客冠軍

2019-03-30 16:30

雲林再傳3場禽流感 逾2萬隻雞鴨已撲殺

2019-03-30 13:03

揹小包包出門的救星！這幾款高CP值「多功能彩妝盤」超欠買

2019-03-30 15:58

連續30天平均飛時台虎第一 仍遠低於法規上限

2019-03-30 14:56

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

地球一小時今登場 中油等信義商圈業者共造熄燈一條街

2019-03-30 16:59

影／楚才盃兩岸學子同題比寫作 今年台灣逾3萬人參賽

2019-03-30 13:25

超商清明連假備戰！小7提倡「愛心零錢袋」拜祖先　部分門市有祭祀專區

2019-03-30 16:36

桶裝瓦斯價格續漲 每桶恐漲20元

2019-03-31 00:00

「誰殺了石虎」回響／卓蘭放棄2期設施 石虎公園爭取造林

2019-03-30 23:04

你有嗎？輪班工作 每4人就1人失眠

2019-03-31 00:00

提前掃墓國道7折優惠 上午北部南下3路段塞

2019-03-30 11:49

又一綠蠵龜遺體飄至碧砂漁港 疑氣溫變化大所致

2019-03-30 09:22

因應清明連續假期 新店警加強交通疏導勤務

2019-03-30 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top