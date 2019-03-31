「海神」墾丁海域出沒 外型美麗小心有毒

2019-03-31 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「海神」出沒墾丁海域！深藍色的大西洋海蛞蝓，外型像是希臘神話中的海神Gaucus一般，因此有「海神」的外號，每年3、4月份開始能在台灣西南沿海遇見，但海神行蹤會受海相、風向影響，想一睹美麗身影還得碰點運氣，不過，潛水教練提醒，大西洋海蛞蝓的刺絲胞會釋放毒素，民眾若巧遇海神出沒，觀賞時要特別小心。

淺水教練阮俊愷日前在墾丁海域拍攝到「海神」蹤影，欣賞之餘也擔心民眾會在觀賞時受傷。阮說要看到海神，可以說是可遇不求，然而美麗外表下得小心不要太靠近，因為海神身上具有充滿毒素的刺絲胞，千萬不要用手觸碰。另外，海神出沒時身邊通常會伴隨水母漂遊，當注意力集中在海神身上時，也得當心被周圍水母螫傷。

每年3、4月海神陸續在台灣西南沿海出現，潛水教練蔡永春說，海神的行蹤會受到海相、風向的影響，只有在吹南風的時候，才有機會在潮間帶看得到。

原本海神大多生存在澳洲沿岸，2012年首度在小琉球被民宿業者發現，一度引起學者討論，隔年台灣本島海域也陸續有海神出沒。