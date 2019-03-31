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阮義忠珍藏40年的林懷民影像 首次在台灣故事館公開

2019-03-31 08:53聯合報 記者羅建旺╱即時報導

位在宜蘭市公所後方的阮義忠台灣故事館，第6檔展覽昨天開幕，主題為「馬嶺《雲門的召喚》＆阮義忠《雲門初開》」，展出雲門舞集過去與現在的影像，展覽時間到6月23日。

其中，「雲門初開」是1977年攝影家阮義忠在家庭月刊任職時，與作家梁光明同行，採訪剛成立5年的雲門舞集時所拍攝的，這批照片除了一幅林懷民的特寫曾選入「有名人物無名氏」，其餘皆為40年來首次公開發表，

聯展的馬嶺，出生於1977年，浙江杭州人，曾擔任現代傳播集團攝影總監及「生活」月刊雜誌攝影總監，也是攝影家、紀錄片導演與寫作者、策展人，攝影作品與刊物多次獲得亞洲新聞媒體指標性獎項，包括亞洲出版業協會獎（The Society of Publishers in Asia Awards）的肯定，包括卓越專題報導榮譽獎（2008、2010）、卓越特寫攝影獎（2009、2012、2013）、卓越生活時尚榮譽獎（2013）、卓越專題特寫獎（2013）、卓越生活時尚獎（2014）、卓越雜誌設計獎（2007、2008、2010、2011、2015、2016、2017、2018）等。

在2012年，馬嶺受到兩廳院邀請，來臺記錄雲門與雲門2的排練與下鄉演出，「雲門的召喚」從八里排練場到城市、車站與禮堂，雲門舞者的身影，在日常與非日常的場景中，呈現出各種不同的力道，舞者肌肉線條與身體紋理，成為最直觀的敘事語言。

宜蘭市公所指出，1973年，林懷民先生創立雲門舞集，如今，雲門舞集不只是世界級的表演藝術團體，更是國內重要的文化推手，雲門舞集融合傳統與當代舞蹈、重新詮釋古典文學與民間傳說，是台灣的門面，也構築了臺灣人共享的美學記憶，觀展同時，有機會看見雲門舞集草創時舞者的樣貌與空間的氛圍，阮義忠作品有溫度，將會引領參觀者沉浸在表演舞台之外、舞者姿態之內，凝結而充滿張力的世界。

宜蘭市長江聰淵表示，今年適逢雲門舞集成立45周年，市公所與阮義忠台灣故事館希望透過第6檔展覽，向林懷民先生與雲門舞集對台灣與世界的文化貢獻致敬，阮義忠台灣故事館希望向雲門舞集看齊，繼續把台灣最美好的藝術文化，推播給國內外每一位參觀者。

市公所表示，阮義忠台灣故事館持續辦理常態性攝影工作坊，歡迎踴躍報名參加，報名請洽官網-攝影工作坊頁面：http://culturaltour.e-land.gov.tw/stories_of_taiwan/

《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題...
《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題為「馬嶺《雲門的召喚》＆阮義忠《雲門初開》」，展出《雲門舞集》的過去與現在的影像，展覽時間為今天起到6月23日。圖／宜蘭市公所提供
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《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題...
《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題為「馬嶺《雲門的召喚》＆阮義忠《雲門初開》」，展出《雲門舞集》的過去與現在的影像，展覽時間為今天起到6月23日。圖／宜蘭市公所提供
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《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題為「馬嶺《雲門的召喚》＆阮義忠《雲門初開》」，展出《雲門舞集》的過去與現在的影像，展覽時間為今天起到6月23日。圖／宜蘭市公所提供
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《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題...
《阮義忠台灣故事館》第6檔展覽今天開幕。故事館位在宜蘭市公所後方，第6檔展覽主題為「馬嶺《雲門的召喚》＆阮義忠《雲門初開》」，展出《雲門舞集》的過去與現在的影像，展覽時間為今天起到6月23日。圖／宜蘭市公所提供
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雲門舞集攝影林懷民

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