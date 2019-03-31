久坐不動當心子宮肌瘤？ 這四種體質請注意

2019-03-31 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



久坐不動，容易長子宮肌瘤嗎？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰認為，為久坐不動往往會走向氣滯血瘀的體質，這種體質所衍生的疾病大多具有明顯「不通暢」的特徵，像是骨盆腔與腹腔循環障礙。而骨盆腔與腹腔循環障礙，是子宮肌瘤的發病基礎之一。

周宗翰說，有四種體質特別好發子宮肌瘤，包括氣滯血瘀、肝氣鬱滯、虛寒凝滯、濕熱下注等四型。氣滯血瘀中的「氣滯」，常見症狀包括胸悶、鬱鬱寡歡、咽部有異物感、情緒波動時易腹痛腹瀉，而「血瘀」的常見表現包括口唇爪甲紫暗、皮膚粗糙、有黑眼圈、面色暗沉等。要對抗氣滯血瘀，最好的方法就是運動。

肝氣鬱滯的人往往有沉重的情緒壓力，因而影響身體賀爾蒙運作、免疫功能失常，提升子宮肌瘤的發病風險。這類型的人需注意自身壓力，並找到一些好方法排解壓力。

虛寒凝滯的人最明顯的特徵是手腳冰冷，他們血管容易痙攣、血液運行遲緩或易凝滯於微血管。陽虛、熱氣不足時，需補充熱性、溫性的藥材或食物，血虛、氣血生化不足時則要補血。這類型的人可適量補充紅肉，如麻油爆炒後燉煮羊肉，但有經常煩悶、焦慮的人則不宜食用麻油，多攝取溫性食物即可。

濕熱下注的人容易出現有異味的白帶、下體搔癢、小便次數多但量少、口乾又不想喝水、舌苔黃膩等，這往往源於吃太多油膩、高糖、重口味的食物，或是愛喝酒，又或是不愛喝水，使得血液黏稠、體內濕熱失調、免疫力降低，進而提升罹患陰道炎、盆腔炎、子宮肌瘤等婦科疾病的風險。要改善這個情形得從脾胃著手，飲食應回歸清淡、少吃辛辣油膩的食物、別喝酒等。