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別小看異位性皮膚炎 男大生因此很憂鬱

2019-03-31 07:11聯合報 記者簡浩正╱即時報導

20歲的小胡，從國中就罹患中重度異位性皮膚炎，並導致紅皮症，全身逾90％皮膚出現發紅、搔癢、乾燥脫落等情形，渾身發癢又體無完膚，常常請假的結果，課業總是落後，人也變得自卑沒自信，目前休學在家休養外，更罹患憂鬱症。

台灣皮膚科醫學會估計，台灣約有230萬人受異位性皮膚炎所苦，其中八成為兒童，二成為成人；在症狀上輕則感覺皮膚粗、癢，重則幾乎全身都有病灶，體無完膚，甚至造成蜂窩性組織炎，嚴重者可能危害生命。

收治小胡的台灣皮膚科醫學會理事長、台大皮膚科主治醫師朱家瑜表示，異位性皮膚炎（Atopic dermatitis）相當常見，跟基因遺傳及環境因素有關，患者手肘、手腕、腳關節彎曲皺摺處常會發癢，乾冷天氣時更嚴重。

他說，約有七成患者症狀輕微，只要擦乳液、做好保濕即可控制，且不少人在青春期後就好轉；另有三成嚴重患者會反覆發作情形，因覺得癢而抓到體無完膚，造成感染、蜂窩性組織炎，甚至需住院治療。更有約三成患者，因承受不住心理壓力而出現失控、憂鬱情形。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則指出，異位性皮膚炎並非單純的皮膚病，是皮膚免疫功能失調的慢性疾病，因絲聚蛋白突變，導致患者皮膚角質層功能缺損、保護力下降，使皮膚易喪失水份、變得乾燥脆弱，導致過敏物質進入人體，引發發炎反應。

黃毓惠說，異位性皮膚炎最大特徵就是「癢」，怎麼抓都不覺得止癢，但皮膚因反覆抓癢而受傷後，容易有細菌感染；為了對抗細菌等入侵，免疫系統會傳送更多訊號到皮膚，造成皮膚表面更加泛紅與發癢，形成惡性循環，並常合併氣喘、過敏性鼻炎。

據統計，每三名異位性皮膚炎成年患者中，就有1位是中重度，其發癢、發紅、脫屑、紅疹或是流組織液等病灶，超過全身皮膚面積30％以上，若嚴重者身上過半皮膚都有病灶。而像是食物過敏、塵蟎、寵物毛髮，天氣冷熱或壓力等生活或環境因素，都可能會加重症狀。

朱家瑜說，若家中小朋友為異位性皮膚炎，5歲以前是治療良機，可透過藥物、擦乳液等方式外，若有感染問題則加上抗生素併用；另外，若服用類固醇，建議在短暫惡化時使用，若仍無法控制，可考慮光療法、免疫製劑或生物製劑等方式來治療，並透過日常環境、飲食、避免日曬等多管齊下，來改善症狀。

•異位性皮膚炎5大症狀

癢：手肘、手腕、腳關節彎曲皺摺處有粗、癢感

痛：若為中、重度時，身體會疼痛與不適

流血：皮膚流組織液或流血

失眠：因長期痛癢而影響睡眠

憂鬱：約三成患者因心理壓力而憂鬱

資料來源／台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠

製表／簡浩正 

醫師表示，異位性皮膚炎相當常見，患者手肘、手腕、腳關節彎曲皺摺處常會發癢，乾冷天...
醫師表示，異位性皮膚炎相當常見，患者手肘、手腕、腳關節彎曲皺摺處常會發癢，乾冷天氣時更嚴重。圖非新聞當事人。圖／本報資料照片
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異位性皮膚炎患者皮膚科

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