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穿旗袍喝茶賞櫻花！三生步道櫻花茗書香　感受不一樣的賞櫻新風格

2019-03-30 19:43聯合報 記者陳睿中╱即時報導

新北賞櫻不僅是走馬看花，而是可以在優美的櫻花步道下，一邊賞櫻，同時品嚐一盞好茶、聽著說書人描述著生動的故事，讓賞櫻成為生活中的一部分！新北市政府於30日在三芝三生步道舉辦「新北市櫻花稼期－櫻花茗書香」活動，透過與在地文化的連結，為民眾帶來嶄新的賞櫻感受。

位於「青春山海線」上的三芝三生步道，因結合「生產、生態、生活」一體而為名。此地不僅適合民眾出遊健行，沿著大坑溪岸更栽植有400餘株的櫻花，隨著賞櫻季到來，點點粉紅花瓣與潺潺溪流、自然綠意相互輝映更顯柔媚，近年已成為賞櫻客必訪的熱門景點，更吸引許多專業攝影師造訪拍攝美圖。

新北市政府本次所舉行的「新北市櫻花稼期－櫻花茗書香」系列活動。不同於過去僅結合市集的模式，還邀請小雞籠文史工作室的周正義老師擔任說書人，於現場分享三芝動人的故事，三芝的芝心箏樂團亦帶來精彩的演奏表演。櫻花樹下還有專業茶藝師為民眾沏上新北八冠茶，甚至是復古旗袍的穿著體驗。各種在地文化與櫻花的緊密連結，不單為參與民眾帶來浪漫的生活情調，連新北市長侯友宜亦入席賞櫻，感受這動人的時刻。

新北市長侯友宜表示，新北市府以「稼日蒔光」為出發點，將配合四季景色規劃系列活動，把自然、地景及地方人文緊密連結，傳達各地別具魅力的特色景觀和人文風貌。新北市政府綠美化環境景觀處處長林芳良也表示，新北市不僅有天元宮，還有許多絕佳的賞櫻地點，而且「賞櫻是生活的一部分，不是為了賞櫻而賞櫻！」此次的活動融合新北市的茶葉、國樂、文史等元素，能帶來不同以往的賞櫻新風格。而且三芝三生步道週邊有農村，藉由賞櫻活動，能將漂亮的美景介紹給大家，更可以協助小農創造銷售機會。未來新北市也還會舉行不同的花季活動。

林芳良表示，今年受暖冬影響，往年新北市各地約3月中旬綻放的吉野櫻，目前花況僅約1～2成，估計兒童節連假時會開得更漂亮，適合民眾觀賞。民眾若想安排賞櫻行程，可上「櫻花稼期」網站https://bit.ly/2DPVnnu 瀏覽每週花況影像，或追蹤「賞花快報」FB粉絲團獲得各地即時花況資訊。

三芝的芝心箏樂團帶來精彩的國樂演奏表演。圖／主辦單位提供
三芝的芝心箏樂團帶來精彩的國樂演奏表演。圖／主辦單位提供
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新北市長侯友宜也至現場賞櫻，並且感受在地文化體驗。圖／主辦單位提供
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民眾不僅可以賞櫻，同時還能品嚐新北在地好茶。圖／主辦單位提供
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專業的茶藝師於現場帶領民眾品茗。圖／主辦單位提供
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藉由專業文史工作者的介紹，讓民眾更能了解三芝歷史。圖／主辦單位提供
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現場也提供有旗袍換裝的體驗活動，讓民眾拍攝復古美照。圖／主辦單位提供
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賞櫻櫻花

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