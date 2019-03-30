連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



清明節連續假期即將到來，多數民眾已安排出國旅遊渡假，也有許多台商即將返鄉掃墓，今年東南亞麻疹及登革熱疫情嚴峻，目前因國人往返東南亞國家頻繁，造成本土境外移入發生的病例不斷累計爬升。據疾管署統計，今年截至目前國內麻疹人數已創五年新高、境外移入登革熱創下十年新高紀錄，醫師提醒，若民眾輕忽大意，連假後疫情恐再攀升。

菲律賓麻疹疫情持續，據疾管署國際疫情監測資料顯示，今年至3月19日累計報告近23000例，333例死亡，疫情遠高於去年同期，且該國周邊國家，含我國也有5例於菲律賓感染境外移入病例，世界衛生組織已於3月19日提升菲律賓周邊區域國家傳播風險為中級。目前我國累計17例境外移入病例，出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及及探親各5例。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎提醒，麻疹可透過空氣及飛沫傳播，傳染力相當強，接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）是最有效的預防方法，接種一次可維持至少15年的保護力。民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

菲律賓不僅麻疹嚴峻，登革熱疫情也不容小覷，菲國今年截至3月9日已累計超過44000例個案，其中167人死亡，病例分布以中維薩亞斯區最多，大馬尼拉地區次之，印尼、越南、泰國的登革熱疫情也創近10年新高紀錄；另外，同為病媒蚊傳播的屈公病，泰國疫情也較往年更家嚴重。目前我國累計92例境外移入病例，創10年同期新高。