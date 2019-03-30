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地球一小時今登場 中油等信義商圈業者共造熄燈一條街

2019-03-30 16:59聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

「地球一小時（Earth Hour）」屬於全球性的節能活動，意在藉由每年三月最後一個星期六晚上8時30分起至9時30分止關閉不必要用電產品，喚起大家對氣候變遷的危機意識。目前全球共有 188 個國家及區域、與超過18,000多個世界地標，一同響應這國際性環境保護運動。

台灣中油公司今天表示，為善盡愛護地球的企業社會責任並響應「地球一小時」活動，台北中油大樓內部、外牆跑馬燈將於今晚上8時30分起整晚熄燈，以實際行動喚起大家對環保的重視。

台灣中油表示，熄燈一小時活動已進行多年，去年更聯合台灣中油各事業部、區處擴大舉辦。今年援例與信義商圈各大企業、金融大樓、知名飯店及百貨業者共同響應「地球一小時」活動。

今天自晚上8時30分起，中油大樓整晚關閉台北中油大樓內部燈具及外牆跑馬燈，中油表示，以實際行動呼籲大家節能愛地球，預料屆時大樓周邊將出現難得一見的「熄燈一條街」。

台灣中油同時預告，4月2日「世界自閉症關懷日」（World Autism Awareness Day）還將與附近商圈共同響應國際點亮藍燈「LIGHT IT UP  BLUE」活動，呼籲大家給自閉症朋友多一分耐心、多一分關懷、多傾聽他們的心聲，讓他們不覺得孤單。

此外，全球光學影像領導品牌 Canon也表示，秉持「共生」(Kyosei) 企業理念，今年再度響應全球「Earth Hour 關燈一小時」，積極鼓勵企業員工及家屬、經銷商、合作夥伴及消費者共同參與，邀請大家關閉住家、辦公大樓內的電源，以及戶外大型廣告看板及LED企業標誌等非必要之燈源。

Canon 也提出五項響應小計劃：紀錄美好關燈時刻、參與當地景點或地標關燈活動、與親人朋友相聚、走出戶外進行低光攝影、省思承諾，邀請大家與地球一起喘口氣，享受關燈一小時帶來的美好，進一步反思如何用更友善的方式對待地球，以生活中的小動作化為持續節能環保的好習慣。

台灣中油表示，熄燈一小時活動已進行多年，今年援例與信義商圈各大企業、金融大樓、知...
台灣中油表示，熄燈一小時活動已進行多年，今年援例與信義商圈各大企業、金融大樓、知名飯店及百貨業者共同響應「地球一小時」活動。本報資料照片
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中油自閉氣候變遷

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