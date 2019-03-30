麻疹醫院群聚 感染源是10％機率醫院篩檢找不出的他

2019-03-30 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內麻疹疫情燒不停，出現醫院病傳護群聚。疾管署今公布1例新確診麻疹病例，其中一名中部30多歲男性個案，研判為日前公布中部某醫院40多歲病房護理師傳染來源。衛生單位又發現該院另一名急診室護理師也出現麻疹疑似症狀，檢驗結果明日出爐。

該30多歲男性2月下旬曾於中國大陸出差，陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀，於本月8日至中部某醫院並收治住院，隔日院內麻疹抗體篩檢結果為陰性，但25日該院30多歲護理師遭通報為麻疹病例，因此，他被衛生單位懷疑就是感染源，27日再次篩檢結果由陰性變陽性。

羅一鈞表示，約1成麻疹患者在發病五天急性期，篩檢結果可能呈陰性，類似空窗期，若希望達到更高準確度，須將患者的尿液及咽喉檢體送至疾管署檢驗，醫院自行篩檢較難揪出這類患者，建議將檢體送交疾管署，以便及早發現個案、及早做出因應的防疫工作，降低傳染風險。

羅一鈞說，該男可傳染期間沒有搭乘大眾運輸工具、也無醫院以外公共場合活動史，衛生單位目前已掌握個案醫院及家戶等接觸者共174人，監測已於3月27日期滿。除一名病房護理師確診，另有一急診室護理師也出現症狀，發病就馬上隔離，未接觸其他患者，目前已知與已確診護理師就醫時接觸。

醫院麻疹群聚風險高，今年春節前，就曾發生過一名北部30多歲男性越南境外移入個案，先後至診所及醫院急診看診，診所護理師及看診患者、急診室陪病家屬等紛紛中標的醫院群聚事件。針對本次病傳護群聚，羅一鈞強調，該中部醫院麻疹疫苗接種率高達93%，研判疫情擴大可能性不高。

據疾管署統計，今年截至目前國內累計38例麻疹病例，21例為國內感染，其中12例為接觸者；17例為境外移入病例，其中11例為本國籍民眾，感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸2例、印尼、日本及緬甸各1例。出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及及探親各5例。