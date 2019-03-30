為布農語編辭典、寫散文 原民會追頒三等獎章給顏明仁

2019-03-30 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



為表彰已故顏明仁牧師對布農語保存與發展之重大貢獻，原民會今天(30日)由教育文化處林政儀副處長代表，於顏牧師告別式特追頒三等原住民族專業獎章，並由他的妻子柯玉緞代為受領。

原民會指出，顏明仁終身致力於布農族語郡群語別的書寫使用與語言保存，除了翻譯布農族語聖經，也創作許多族語書寫文學。他不僅擔任郡群布農語九階教材的編寫修訂語錄音人，也編輯四套語文補充教材，並編輯線上辭典的編輯成果，提供族語使用者可搜尋所需布農族語詞的即時資料庫。

在八八風災後，顏明仁致力於災後重建，為當時杉林區族人提供庇護所。而他以當時的背景作為書寫靈感創作《Tudangaz Uvaz Pisvangdu》，獲得102年教育部族語文學獎優選作品。爾後也創作了《Mazbin Hu Hu Hu》、《Bunun tu Lumah》等短篇文學作品，以布農族語書寫散文方式，把射耳祭的文化與傳統家屋知識紀錄下來。

原民會指出，顏明仁曾擔任原住民族電視台族語新聞的布農語主播，同時草創台灣布農族語學會，桃李天下，許多族人因受他的感召喚醒族語復振意識，團結一起從事族語文工作。

顏明仁牧師3月12日病逝，享年61歲。為肯定顏牧師對布農族語言、文化保存之卓越貢獻，原民會追頒「三等原住民族專業獎章」，以表揚其對布農族語料保存與發展之重大貢獻。