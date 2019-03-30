影／楚才盃兩岸學子同題比寫作 今年台灣逾3萬人參賽

2019-03-30 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



第35屆武漢楚才盃作文競賽今天登場，兩岸學子同題比文采，吸引全球超過20萬學子參加。楚才盃去年開始加入新加坡與英國考場，也將在美國、法國、紐西蘭等國開闢賽場，鼓勵學習華語的外籍人士參賽。

聯合報教育事業部與武漢長江日報合作，開設楚才盃作文競賽活動台灣賽區，自2015年合作至今。歷屆參賽皆有2萬多人，今年更突破3萬人。今年北中南各地均有考場，主要試場選在台南黎明中學，主辦單位在試場安排揭題儀式，三道題目是「不完美的小孩」、「吃虧是福」、「夢裡長江」。

其中，台南黎明中學、北市新民小學、宜蘭中道中學、桃園六和中學、新竹義民中學、新竹光復中學等校，各校參賽人數超過500人，六和全校響應，參賽人數更多達1400人。

聯合報教育事業部副總潘素滿表示，兩岸同題競試兩岸學生同題書寫卻各有思維發展，可以從中比較兩地異同，認同楚才兩岸同題競賽的意義。

參加國中組的李珮瑩表示，她挑選的題目是「不完美的小孩」，因家裡還有一個姐姐，是非常優秀的學生，和姐姐相比感覺相差甚多。在家人的期望和評論之下，自己在別人眼中就是不完美的小孩。下筆的方向和姐姐進行對比，姐姐那麼完美，自己就是那個不完美的小孩，可是她在很多人心中可能有特殊的完美地位，希望做好部分的完美，即使是不完美的小孩也沒關係。

黎明中學校長羅家強表示，學校舉辦楚才盃作文競賽主要是拓展學生的視野，有時候題目太侷限於區域性，孩子視野會太小，希望透過比較大的視野，把孩子的觀念放大。經過兩岸的作文比賽，也可以讓孩子學習到不同的文化的深度，在生活裡可以運用的更好。

楚才盃比賽共分國小中年級、高年級，國七到國九以及高中職等八組。八組題目有從知名音樂團體的歌詞中談經歷感受、穿越與古人的相遇、具象的描摹、有未來科技帶來的影響，通過競賽活動進行兩岸文化交流，激發廣大學生的寫作熱情，促進寫作人才成長。