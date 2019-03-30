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雲林再傳3場禽流感 逾2萬隻雞鴨已撲殺

2019-03-30 13:03聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

近日氣候變化大，雲林縣再傳三禽場感染禽流感，共有1萬2000多隻紅羽土雞、1萬1000多隻土番鴨遭到撲殺。雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，氣候陰晴不定多變，動物疫情也一樣不穩定，飼主更應嚴加防範疫情發生。

防疫所昨天一連撲殺東勢鄉三場高病原性禽流感陽性禽場，一場是67日齡的紅羽土雞，鄭安國說，畜主25日發現死亡6隻，26日一大早攀升到25隻，罹病雞隻都有紅腳、臉部腫脹及精神不佳等禽流感典型症狀，主動通報防疫所訪視。

經採樣送驗，28日下午確診為H5N2高病原性禽流感，撲殺12344隻；比鄰的兩場為同一畜主又同為飼養土番鴨的，外觀正常，也沒有異常死亡，但因先前半徑1公里範圍內有染病禽場，依規定被畫入主動監測的禽場。

26日採樣送驗，兩場都檢出H5N2高病原陽性，一場為30日齡小鴨，撲殺數為6260隻，另一場為81日齡即將上市大鴨，撲殺4738隻。

鄭安國表示，天氣多變，疫情更加不穩定，他提醒畜主持續提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，即時通報可疑疫情。避免家禽與野鳥接觸，並落實門禁管制、人車、場區、器械消毒等軟體生物安全工作，搭配統進統出、批次生產等生產模式，方能防堵禽流感病毒入侵。若發現所飼養家禽有不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或縣動植物防疫所，以及早處置防範禽流感疫情擴散。

近日氣候變化大，雲林縣再傳3禽場感染禽流感，共有1萬2千多隻紅羽土雞、1萬1千多...
近日氣候變化大，雲林縣再傳3禽場感染禽流感，共有1萬2千多隻紅羽土雞、1萬1千多隻土番鴨遭到撲殺。記者陳雅玲／翻攝
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近日氣候變化大，雲林縣再傳3禽場感染禽流感，共有1萬2千多隻紅羽土雞、1萬1千多...
近日氣候變化大，雲林縣再傳3禽場感染禽流感，共有1萬2千多隻紅羽土雞、1萬1千多隻土番鴨遭到撲殺。記者陳雅玲／翻攝
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近日氣候變化大，雲林縣再傳3禽場感染禽流感，共有1萬2千多隻紅羽土雞、1萬1千多隻土番鴨遭到撲殺。記者陳雅玲／翻攝
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禽流感疫情H5N2

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