新北75校高中職特色課程「攏底加」 學生擠爆市民廣場

2019-03-30 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北高中職教育博覽會今天在新北市市民廣場及市府大廳登場，共75所公私立高中職、技職實驗學校參與。現場有新課綱Live教學、12個跨域特色體驗課程、「『適』者生存桌遊體驗」找出適性發展路，讓所有學生及家長一次看完各高中職學校辦學特色與優質課程。

新北市長侯友宜今天也到場體驗特色課程，他表示，新北市推動「在地就學」政策，打造優質教育環境，輔導各高中職學校創新各項主題式特色課程，教育局將推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，已有近7成學生願意留在新北、就讀新北學校，代表新北市高中職不論在教育資源投入及品質提升，都獲得市民支持。

新北高中職教育博覽會湧入大批學生及家長前往參與，現場每一攤介紹多元的各校特色。其中新課綱Live教學是由普通型高中與技術型高中各3校進行實況教學活動，提供學生瞭解新北高中職課程多樣性，透過授課直接體驗特色課程。

博覽會現場還有闖關抽獎活動及多所高中職帶來的動態表演，包含儀隊花式操槍、國術表演、時尚造型走秀、管樂表演等精采演出，呈現新北市高中職學校的特色與教學成果。

新北市教育局表示，今年博覽會現場同時展出多項特色活動，強調適性選擇的重要性，無論是想培養專精技術、參與國際教育交流、或深化科技素養等多元學習資源新北市通通有，「一起來新北當學生。」