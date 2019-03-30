親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

吳敦義將訪韓國瑜徵召式初選 馬英九：尊重

將與韓國瑜談選總統 吳敦義：他希望能多一點時間

睡眠醫學學會調查：輪班工作者慢性失眠是固定班的兩倍

2019-03-30 11:15聯合報 記者簡浩正╱即時報導

示意圖。台灣睡眠醫學學會最新調查研究發現，全台固定白班工作人員，慢性失眠症盛行率...
示意圖。台灣睡眠醫學學會最新調查研究發現，全台固定白班工作人員，慢性失眠症盛行率為10.7%，約10位民眾中就有1人受慢性失眠之苦；此外，輪班工作者的慢性失眠症盛行率為23.3%，比固定白班高2.18倍。圖／ingimage
分享
隨著科技進步與經濟發展，24小時運作甚至全年無休的公司越來越多，如便利商店、科技廠作業員等，工作型態出現改變，輪班工作成為部分民眾的常態，但輪班工作者似乎容易出現失眠問題。

台灣睡眠醫學學會最新調查研究發現，全台固定白班工作人員，慢性失眠症盛行率為10.7%，約10位民眾中就有1人受慢性失眠之苦；此外，輪班工作者的慢性失眠症盛行率為23.3%，比固定白班高2.18倍。而調查結果也指出，輪班工作者之生理及心理上相關疾病，如心臟血管疾病、糖尿病等比率也較上正常白班的人高。

台灣睡眠醫學學會理事長李學禹指出，白班與大夜班輪班的頻率愈快，慢性失眠的盛行率也會隨之增加。調查顯示，若換班頻率是一周之內的話，慢性失眠為35.4%；另外，一個月內大夜班天數愈高者（大於13天），慢性失眠比率高達30.6%，可見輪班制度會明顯影響民眾睡眠狀況。

輪班也可能造成發生交通事故的機率上升。李學禹說，工作型態為固定白天者中，只有2.7%曾經因為睡眠問題，發生交通事故、或工作上的意外傷害；但有輪值大夜班者，則高達25.3%曾發生交通意外，代表輪班工作者除睡眠受影響之外，意外風險也提高。

台灣睡眠醫學學會監事、北醫睡眠研究中心主任李信謙指出，慢性失眠為有失眠問題持續3個月以上，且半數時間為失眠所苦。調查發現，三高等慢性疾病患者，壓力、睡前使用3C產品等，為慢性失眠相關的危險因子，非單一原因所致。在治療策略上，不侷限於鎮靜安眠藥物，可就其病因與型態，選擇失眠認知行為治療等多面向治療。

臨床心理師吳家碩則建議，輪班工作者在換班頻率上可採「緩慢輪班原則」，先固定某一班表較長的時間再進行班表轉換，每一班表維持兩周以上，讓內在生理時鐘可與工作外在時間同步；另外，因生理時鐘需要調節時間，建議在輪班變動時，至少有兩天以上的適應或休假期間。

失眠工作睡眠

相關新聞

立院三讀！ 哺乳室不可設在廁所 對號列車都該有

2019-03-29 23:21

哺乳室須獨立設置 旅宿業：哪來的錢？

2019-03-29 23:25

吳德榮：明天北台灣更濕涼 清明連假又有鋒面到

2019-03-30 06:56

新北75校高中職特色課程「攏底加」 學生擠爆市民廣場

2019-03-30 11:31

醫師告訴你 怎麼分辨「好痣」、「壞痣」

2019-03-30 10:02

2月1日在台北車站買三個排骨便當的人…你中千萬大獎啦

2019-03-30 08:12

研究發現：全穀飲食防肝癌 比蔬果厲害

2019-03-30 07:53

健康你我他／新竹春之野宴 社子百花爭妍

2019-03-30 00:28

中低收入童免費A肝疫苗 4月開打

2019-03-30 00:25

健保署宣布 跨科手術給付不打折

2019-03-30 00:23

三陰性乳癌 免疫治療有進展

2019-03-30 00:20

台大雲林分院 歡慶改制15年

2019-03-29 23:38

掉牙別呸掉 半小時內可以植回

2019-03-29 23:25

春雨接踵而至 水利署人工增雨再接再厲

2019-03-29 23:10

台史博兒童節免票 聽「兩隻老虎」變「一隻小黃蝶」

2019-03-29 23:04

大樂透一億頭獎一注獨得 新北市開出

2019-03-29 22:28

增設哺乳室三讀通過 母乳媽媽好怕友善只做半套

2019-03-29 22:14

沒開藥不付錢？父母狂問醫生50個問題 竟要求退掛號費

2019-03-29 21:41

酒精鎖話題正熱 Face8台灣臉霸人臉辨識平台幫你驗明正身

2019-03-29 20:56

醫美麻醉新制上路三個月又傳猝死 專家嘆資訊不夠透明

2019-03-29 18:18

把每個病人都當VIP 義大醫院獲醫策會品質認證

2019-03-29 17:54

線上線下解任務 行讀江蘇帶你探訪狀元城

2019-03-29 17:27

亞洲第一口油井 文化部補助1.4億轉型台灣文化路徑

2019-03-29 17:17

中低收入童6%曾接種A肝疫苗 4月8日起免費開打

2019-03-29 16:49

母乳哺育條例三讀 應設置而未設集哺乳室最高罰10萬

2019-03-29 16:42

沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

2019-03-29 16:23

失智長者時間空間常有認知錯誤 不能和他講道理

2019-03-29 16:08

要保障也要保佑 國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作

2019-03-29 15:56

陳吉仲勘查嘉南稻熱病災情 「嚴重田區補申報轉作」

2019-03-29 15:23

牙痛臉腫睜不開眼睛 老婦拖延就醫險釀蜂窩性組織炎

2019-03-29 15:05

捐血霸氣送不鏽鋼鍋 民眾大排長隊

2019-03-29 14:55

調查報導／塑膠袋製造成本低 後端去化卻很貴

2019-03-29 14:40

雅芬你在哪？網友協尋 找回14年前在英失竊的包包主人

2019-03-29 14:25

巧手創作漂流木小物 她領悟：天生我材必有用

2019-03-29 14:15

台北車站不再迷路 AR導航App最快4月上路

2019-03-29 14:13

A肝公費疫苗接種 擴大至小六以下中低收入戶幼童

2019-03-29 14:09

各縣市春遊配套 一張圖看懂

2019-03-29 14:00

調查報導／塑膠袋多進焚化爐…環署推動生質燃料

2019-03-29 13:33

調查報導／塑膠袋垃圾危機 真正回收不到一成

2019-03-29 13:30
看更多

熱門文章

你也被罰過嗎？高速公路「隱藏版違規」在這裡

2019-03-29 12:50

沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

2019-03-29 16:23

吳德榮：明天北台灣更濕涼 清明連假又有鋒面到

2019-03-30 06:56

媳婦崩潰婆婆超愛跟 網友：婆媳關係難解

2019-03-29 17:03

眼鏡王蛇受驚後反芻 花一小時吐出大蜥蜴

2019-03-29 13:40

專家：工作中若浮現這幾種徵兆 表示該離職了

2019-03-30 00:02

她和老公補辦婚宴 卻因婆婆一句話要改日期

2019-03-29 13:01

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

各縣市春遊配套 一張圖看懂

2019-03-29 14:00

女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57

捐血霸氣送不鏽鋼鍋 民眾大排長隊

2019-03-29 14:55

今天開賣！楊冪美少女字樣穿好穿滿 搭LOEWE小飛象T恤正是入門款

2019-03-29 12:33

七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋　連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31

研究發現：全穀飲食防肝癌 比蔬果厲害

2019-03-30 07:53

調查報導／塑膠袋垃圾危機 真正回收不到一成

2019-03-29 13:30

雅芬你在哪？網友協尋 找回14年前在英失竊的包包主人

2019-03-29 14:25

皮膚透明的「玻璃蛙」 動物園首次繁殖成功

2019-03-29 18:25

2月1日在台北車站買三個排骨便當的人…你中千萬大獎啦

2019-03-30 08:12

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37

大樂透一億頭獎一注獨得 新北市開出

2019-03-29 22:28

好吃的厚鬆餅跨海來台了！北海道排隊名店 4/19起快閃晶華

2019-03-29 11:54

沒開藥不付錢？父母狂問醫生50個問題 竟要求退掛號費

2019-03-29 21:41

調查報導／塑膠袋多進焚化爐…環署推動生質燃料

2019-03-29 13:33

孩子大哭你要求用講的，數123也沒用？心理師：別過度把孩子當大人看

2019-03-29 11:57

要保障也要保佑 國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作

2019-03-29 15:56

每日星座運勢／雙子朋友成愛情助力 財運家勿露財

2019-03-30 00:00

「鳥人」創意旅店開幕 把網美打卡風潮搬進客房

2019-03-29 19:57

掉牙含嘴裡半小時內送醫還能植回 泡牛奶保存效果最好

2019-03-29 13:07

立院三讀！ 哺乳室不可設在廁所 對號列車都該有

2019-03-29 23:21

哺乳室須獨立設置 旅宿業：哪來的錢？

2019-03-29 23:25

陳吉仲勘查嘉南稻熱病災情 「嚴重田區補申報轉作」

2019-03-29 15:23

失智長者時間空間常有認知錯誤 不能和他講道理

2019-03-29 16:08

每年死20至50隻！石虎偷吃雞 保育協會募資搶救

2019-03-29 12:52

【女性心聲】桃樂絲／那些留在娘家的物件

2019-03-30 06:00

慶小額消費9歲 持指定悠遊卡4、5月嗶滿999元送回饋金

2019-03-29 13:10

調查報導／環團：塑膠袋應從源頭就課費

2019-03-29 13:30

春雨接踵而至 水利署人工增雨再接再厲

2019-03-29 23:10

【兒女心情】鄭翔釗／貼心的母親

2019-03-30 06:00

【家的形狀‧與子偕行】潘洛克／都是事後才發現原因

2019-03-30 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top