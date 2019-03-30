睡眠醫學學會調查：輪班工作者慢性失眠是固定班的兩倍

2019-03-30 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



示意圖。台灣睡眠醫學學會最新調查研究發現，全台固定白班工作人員，慢性失眠症盛行率為10.7%，約10位民眾中就有1人受慢性失眠之苦；此外，輪班工作者的慢性失眠症盛行率為23.3%，比固定白班高2.18倍。圖／ingimage 分享 facebook 隨著科技進步與經濟發展，24小時運作甚至全年無休的公司越來越多，如便利商店、科技廠作業員等，工作型態出現改變，輪班工作成為部分民眾的常態，但輪班工作者似乎容易出現失眠問題。

台灣睡眠醫學學會最新調查研究發現，全台固定白班工作人員，慢性失眠症盛行率為10.7%，約10位民眾中就有1人受慢性失眠之苦；此外，輪班工作者的慢性失眠症盛行率為23.3%，比固定白班高2.18倍。而調查結果也指出，輪班工作者之生理及心理上相關疾病，如心臟血管疾病、糖尿病等比率也較上正常白班的人高。

台灣睡眠醫學學會理事長李學禹指出，白班與大夜班輪班的頻率愈快，慢性失眠的盛行率也會隨之增加。調查顯示，若換班頻率是一周之內的話，慢性失眠為35.4%；另外，一個月內大夜班天數愈高者（大於13天），慢性失眠比率高達30.6%，可見輪班制度會明顯影響民眾睡眠狀況。

輪班也可能造成發生交通事故的機率上升。李學禹說，工作型態為固定白天者中，只有2.7%曾經因為睡眠問題，發生交通事故、或工作上的意外傷害；但有輪值大夜班者，則高達25.3%曾發生交通意外，代表輪班工作者除睡眠受影響之外，意外風險也提高。

台灣睡眠醫學學會監事、北醫睡眠研究中心主任李信謙指出，慢性失眠為有失眠問題持續3個月以上，且半數時間為失眠所苦。調查發現，三高等慢性疾病患者，壓力、睡前使用3C產品等，為慢性失眠相關的危險因子，非單一原因所致。在治療策略上，不侷限於鎮靜安眠藥物，可就其病因與型態，選擇失眠認知行為治療等多面向治療。

臨床心理師吳家碩則建議，輪班工作者在換班頻率上可採「緩慢輪班原則」，先固定某一班表較長的時間再進行班表轉換，每一班表維持兩周以上，讓內在生理時鐘可與工作外在時間同步；另外，因生理時鐘需要調節時間，建議在輪班變動時，至少有兩天以上的適應或休假期間。