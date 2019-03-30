醫師告訴你 怎麼分辨「好痣」、「壞痣」

2019-03-30 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



皮膚科醫師表示，皮膚上的痣出現變化，如出現黑色斑塊、不對稱、不同顏色、突起或大於0.6公分以上等情形，就有可能是皮膚癌，建議民眾趕緊求診。本報資料照片 分享 facebook 每個人身上會有些大大小小的痣，只是若有變大、突起甚至流血情形時，要注意可能是皮膚癌的前兆。皮膚科醫師表示，皮膚上的痣出現變化，如出現黑色斑塊、不對稱、不同顏色、突起或大於0.6公分以上等情形，就有可能是皮膚癌，建議民眾趕緊求診。

羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓表示，痣是由屬於黑色素細胞中的「黑色素細胞痣」所形成，當痣細胞聚合在一起，即成為「痣」；而依據分布位置來說，又可分為接合痣、真皮痣與複合痣。

張景皓說，接合痣位於表皮層內，通常較表淺；真皮痣則位於真皮層，多為較大、突起較明顯或長毛的痣；而複合痣存在於表皮層與真皮層間。

長庚醫院皮膚科主治醫師李勇毅則表示，痣若無害、通常不會讓人困擾，除非對痣的位置與美觀有所顧忌，可到醫院透過雷射、電燒或手術切除方式去除。民眾須注意的是，痣若出現變化，可能為皮膚癌中的基底細胞癌與黑色素細胞癌。

李勇毅指出，臨床上常見的基底細胞癌是眾多皮膚癌型態中其中一種，常長在曝曬部位如臉部，手背及前臂，與長期紫外線的傷害有關。基底細胞癌的成長速度緩慢、鮮少轉移，形狀與顏色較對稱均勻，可透過手術切除，死亡機率低。

至於黑色素細胞癌好發於痣細胞，李勇毅說，常出現於手腳，包括指甲下方，若出現不對稱形狀、顏色改變（如痣上同時呈現黑色與棕色）、突然變大等，則可能是黑色素細胞惡性分化，轉移率與死亡率較高。