研究發現：全穀飲食防肝癌 比蔬果厲害

2019-03-30 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



全穀物飲食可減少胰島素抗抵、高胰島素血症和發炎等這些已知與癌症相關的標記。一項研究發現，富含全穀物、麩皮和穀物纖維的飲食，可降低罹患肝癌的風險達37%。但同樣富含纖維的蔬果纖維，在實驗中則無此效果。

明天出刊的元氣周報將刊出上述研究。根據英國每日郵報報導，研究員指出，全穀物由麩皮、胚芽和胚乳組成，精緻穀物則僅含有胚乳。全穀物是膳食纖維、維生素、礦物質、植化素和其他眾多營養素的優質來源，這些營養素會在精煉過程中被去除。

攝取全穀物，特別是穀物纖維與降低肥胖、第二型糖尿病和非酒精性脂肪肝有關，後者已知是肝癌因子。此外，全穀膳食也可改變腸道完整性並改變腸道微生物組成，從而增加維生物群相關代謝物，特別是丁酸鹽。腸道的完整性在預防肝臟疾病中扮演重要角色。

該研究追踪了77241名女性和48214名男性，平均年齡為63.4歲。每四年評估一次全穀物（包含麩皮、胚芽）、膳食纖維（包含穀物、水果、蔬菜）的攝取量，研究平均追蹤時間為24.2年。