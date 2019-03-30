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研究發現：全穀飲食防肝癌 比蔬果厲害

2019-03-30 07:53聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

全穀物飲食可減少胰島素抗抵、高胰島素血症和發炎等這些已知與癌症相關的標記。一項研究發現，富含全穀物、麩皮和穀物纖維的飲食，可降低罹患肝癌的風險達37%。但同樣富含纖維的蔬果纖維，在實驗中則無此效果。

明天出刊的元氣周報將刊出上述研究。根據英國每日郵報報導，研究員指出，全穀物由麩皮、胚芽和胚乳組成，精緻穀物則僅含有胚乳。全穀物是膳食纖維、維生素、礦物質、植化素和其他眾多營養素的優質來源，這些營養素會在精煉過程中被去除。

攝取全穀物，特別是穀物纖維與降低肥胖、第二型糖尿病和非酒精性脂肪肝有關，後者已知是肝癌因子。此外，全穀膳食也可改變腸道完整性並改變腸道微生物組成，從而增加維生物群相關代謝物，特別是丁酸鹽。腸道的完整性在預防肝臟疾病中扮演重要角色。

該研究追踪了77241名女性和48214名男性，平均年齡為63.4歲。每四年評估一次全穀物（包含麩皮、胚芽）、膳食纖維（包含穀物、水果、蔬菜）的攝取量，研究平均追蹤時間為24.2年。

研究人員表示，有趣的是，與水果或蔬菜纖維相比，研究顯示穀物纖維更能持續降低總死亡率、心血管疾病、第2型糖尿病和結直腸癌的風險。一個可能的解釋是，水果和蔬菜，特別是果汁，含有糖或添加糖（如蔗糖和果糖），這可能導致肝臟損害和非酒精性脂肪肝疾病，而掩蓋了水果或蔬菜富含纖維的潛在益處。

一項研究發現，富含全穀物、麩皮和穀物纖維的飲食，可降低罹患肝癌的風險達37%。本...
一項研究發現，富含全穀物、麩皮和穀物纖維的飲食，可降低罹患肝癌的風險達37%。本報資料照片
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脂肪肝癌

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