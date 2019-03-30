吳德榮：明天北台灣更濕涼 清明連假又有鋒面到

2019-03-30 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨晚至今晨鋒面通過影響，中部以北及宜、花地區有明顯雨勢出現。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄説，鋒面雲系內有中尺度對流發展，即所謂「颮線」伴隨雷擊、強風，因移動快速、故累積雨量不算多。

吳德榮指出，除了有些微冷空氣，降雨蒸發過程也造成氣溫下降；今晨北台灣最低溫比昨晨下降大約3、4度之多。

他表示，依最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天上午鋒面雲系向南移動、結構鬆散；各地仍有一些降雨的機率，以山區及東半部的機率較高；其他平地的機率較低，且降雨較為零星、短暫，空檔時間也較長。北台灣天氣仍偏涼，其他地區氣溫略下降。

吳德榮指，明天的第二波鋒面南下，鋒面後東北季風挾帶的冷空氣較強。明天至下周一中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區亦有降雨的機率。

其中，北台灣將更為濕涼，明晚、下周一清晨：台北都會區約降至15、16度，沿海及空曠地區最低溫可降至13、14度，需注意保暖。

吳德榮預估下周二丶三氣溫逐日略升、水氣仍多，北部、東半部及山區有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴。