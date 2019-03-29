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台史博兒童節免票 聽「兩隻老虎」變「一隻小黃蝶」

2019-03-29 23:04聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

歡樂兒童節，跟著台史博「唱」遊世界！今年春假期間，國立台灣歷史博物館(台史博)將連續4天舉辦「孩子的歌謠季」活動，重現傳唱逐漸失傳的兒歌，還有戲劇、世界歌謠帶動唱、故事歌本手作等活動，邀親子家庭一同度過愉快的連續假期。

「孩子的歌謠季」重頭戲首推母語戲劇歌舞演出，邀請新市國小說唱藝術團及府城小花蕊，以台語、客語演出「恁厝阮兜」及「源來是客家」等故事，並重新詮釋從唱片裡挖掘出來的〈放風吹〉、〈鴨仔歌〉、〈大家來唱歌〉等兒歌。這些歌謠是從台史博館藏老唱片中挖掘出已逐漸失傳的兒歌，經過台史博志工讀書會解讀歌詞，再邀請編曲家精心改編，將於4月4日及7日於館內1樓大廳首次發表公演，深具傳承意義。

「童謠故事遊世界」系列活動則請到拉脫維亞、越南、阿美族及賽德克族的母語講師，分享不同族群的兒歌及文化。許多人琅琅上口的「兩隻老虎」，到了越南歌詞變成了「一隻小黃蝶」，台史博邀越南童謠講師「阿旺」帶領大家歡唱這首經典兒歌。同時也有來自拉脫維亞的老師分享教唱哄小孩睡覺的歌曲。輕鬆活潑的帶動唱遊，趣味中體驗難得的異國文化，自然而然地打開孩子的新視野。

台史博為歡慶兒童節，4月4日當天12歲以下兒童憑健保卡或相關身份證明文件免費入館，連假期間並每日提供兒童節限定版立體歌本及「發現台灣」自遊探索包。活動詳情請參閱台史博官網（https://bit.ly/2V2g7ye）。

台史博「孩子的歌謠季」，4月4日及7日早上邀請新市國小說唱藝術團及府城小花蕊重新...
台史博「孩子的歌謠季」，4月4日及7日早上邀請新市國小說唱藝術團及府城小花蕊重新演繹兒歌。圖/台史博提供
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