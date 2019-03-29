親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

旅日甜美演歌雙棲天后返台 年近70的她現在變這樣！

梅伊脫歐協議第三度表決又沒過 無協議脫歐可能性大增

張大千畫作逾三萬件 最愛台灣出產的這一種紙

2019-03-29 22:33聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

水墨大師張大千一生完成逾三萬件作品，用過的畫紙不計其數，但他最鍾愛的畫紙，卻是台灣研發出來的「鳳梨紙」。「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」4月1日起開展，展出這段大師與台灣的紙墨緣分。

今年是張大千120歲周年，「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」今天於故宮舉行開幕記者會。包括故宮院長吳密察、文化部次長蕭宗煌、國立歷史博物館館長廖新田、家屬張心瑞、張心澄、張心聲等齊聚，紀念這位20世紀的藝術大師。

「張大千是史博館的鎮館之寶」。史博館館長廖新田指出，史博館畫廊於1958年10月11日成立，第一檔展覽便是張大千畫作；張大千每有新作，必定在史博館展出，在史博館總共展出33次。而張大千也是史博館的超級售票機，1967年張大千展開展的第一天吸引兩萬人，35天共吸引25萬人，在當時可謂破紀錄。

而史博館共收藏張大千227件作品，就連史博館三樓的「荷風閣」，招牌也是由張大千題字。

故宮院長吳密察表示，張大千在世時足跡曾駐留過許多地方，東奔西走，四處飄泊，甚至用「一生江海客」來形容自己，78歲決定定居台灣，於士林外雙溪構築「摩耶精舍」，作為畢生追尋桃花源的終點。他感謝大千先生及其家屬，將其珍藏書畫及自用印遺贈予故宮典藏，特別是將晚年居所「摩耶精舍」捐出成立「張大千先生紀念館」，由故宮管理。

張大千之女張心聲回憶，1981年她來台，經常到「摩耶精舍」看80歲的父親「一邊作畫一邊說笑話」。而到了晚上，母親總準備好材料供父親揮毫，一個晚上可以畫十五、六張。

此外，張大千喜歡設計庭園，花園總是有新的變化、新的格局。她透露，父親病中仍不忘指揮園丁修改庭園，「摩耶精舍的花園是在榮總成形的」。

「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」除精選大千先生各時期的代表書畫、自用印章及相關照片，並加上史博館目前因休館整修而寄存於故宮的畫作。包括過去未曾公開展示、對大千先生意義非凡的珍罕作品，如其母親曾友貞存世僅見的畫作「耄蝶圖」、曾熙為張母祝壽的「眉壽無疆」及李瑞清畫贈大千「無量壽佛」等。

1976年，由於張群等許多老友都居住在台灣，加上健康欠佳，張大千在好友的勸說下返台，選址士林的雙溪，構築其晚年安居的摩耶精舍。台灣的優美環境以及溫暖人情，讓他得以在藝事上繼續締造佳績。描繪台灣風光的〈蘇花攬勝〉與〈阿里山曉望〉，都是大師此時期的佳作。

張大千不僅喜愛台灣山水，更愛上台灣的特產「鳳梨紙」。他在書信「致張繼正夫人鳳梨紙函」中，形容鳳梨紙「勝宣城近百年所製」(安徽宣城是張大千在大陸主要使用的宣紙產地，甚至「可追乾隆內庫」)，顯示了他對鳳梨紙的熱愛與推廣。他生前最後三年，所使用的畫紙皆為鳳梨紙。

1970年代，中興大學森林系教授張豐吉研發出「鳳梨紙」。他自台產鳳梨葉片中萃取出纖維，再以百分之百的鳳梨纖維，或雜以竹漿、稻草漿等，以傳統工法抄製而成。此紙質性接近宣紙，但較宣紙潔白堅靭，又擁有不易發黃、墨韻層次豐富的特色，因此深受張大千喜愛，將此紙命名為「菠蘿紙」，讚其「滑能駐毫、凝能發墨，直與元明以來爭勝」。

●「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」自4月1日至6月25日於故宮北部院區正館2樓展出

張大千作品「山高水長」 。圖╱故宮提供
張大千作品「山高水長」 。圖╱故宮提供
分享
張大千致張繼正夫人鳳梨紙函。記者陳宛茜╱攝影
張大千致張繼正夫人鳳梨紙函。記者陳宛茜╱攝影
分享
「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」舉行開幕記者會。包括故宮院長吳密察、文化部...
「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」舉行開幕記者會。包括故宮院長吳密察、文化部次長蕭宗煌、國立歷史博物館館長廖新田、家屬張心瑞、張心澄、張心聲等齊聚。記者陳宛茜╱攝影
分享

張大千鳳梨史博館

相關新聞

大樂透一億頭獎一注獨得 新北市開出

2019-03-29 22:28

增設哺乳室三讀通過 母乳媽媽好怕友善只做半套

2019-03-29 22:14

酒精鎖話題正熱 Face8台灣臉霸人臉辨識平台幫你驗明正身

2019-03-29 20:56

兒少法三讀通過裝監視器 但家長比較想降低師生比

2019-03-29 20:33

沒開藥不付錢？父母狂問醫生50個問題 竟要求退掛號費

2019-03-29 21:41

台史博兒童節免票 聽「兩隻老虎」變「一隻小黃蝶」

2019-03-29 23:04

醫美麻醉新制上路三個月又傳猝死 專家嘆資訊不夠透明

2019-03-29 18:18

把每個病人都當VIP 義大醫院獲醫策會品質認證

2019-03-29 17:54

線上線下解任務 行讀江蘇帶你探訪狀元城

2019-03-29 17:27

亞洲第一口油井 文化部補助1.4億轉型台灣文化路徑

2019-03-29 17:17

中低收入童6%曾接種A肝疫苗 4月8日起免費開打

2019-03-29 16:49

母乳哺育條例三讀 應設置而未設集哺乳室最高罰10萬

2019-03-29 16:42

沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

2019-03-29 16:23

失智長者時間空間常有認知錯誤 不能和他講道理

2019-03-29 16:08

要保障也要保佑 國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作

2019-03-29 15:56

陳吉仲勘查嘉南稻熱病災情 「嚴重田區補申報轉作」

2019-03-29 15:23

牙痛臉腫睜不開眼睛 老婦拖延就醫險釀蜂窩性組織炎

2019-03-29 15:05

捐血霸氣送不鏽鋼鍋 民眾大排長隊

2019-03-29 14:55

調查報導／塑膠袋製造成本低 後端去化卻很貴

2019-03-29 14:40

雅芬你在哪？網友協尋 找回14年前在英失竊的包包主人

2019-03-29 14:25

巧手創作漂流木小物 她領悟：天生我材必有用

2019-03-29 14:15

台北車站不再迷路 AR導航App最快4月上路

2019-03-29 14:13

A肝公費疫苗接種 擴大至小六以下中低收入戶幼童

2019-03-29 14:09

各縣市春遊配套 一張圖看懂

2019-03-29 14:00

調查報導／塑膠袋多進焚化爐…環署推動生質燃料

2019-03-29 13:33

調查報導／塑膠袋垃圾危機 真正回收不到一成

2019-03-29 13:30

調查報導／環團：塑膠袋應從源頭就課費

2019-03-29 13:30

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:15

行穿道年死傷上千 徐永明提修法拉高未禮讓行人罰鍰

2019-03-29 13:09

掉牙含嘴裡半小時內送醫還能植回 泡牛奶保存效果最好

2019-03-29 13:07

清明節將至 內政部提醒掃墓「4不2記得」口訣

2019-03-29 13:07

你也被罰過嗎？高速公路「隱藏版違規」在這裡

2019-03-29 12:50

首波開放！4月起新莊紅線夜間停車 增400個停車空間

2019-03-29 12:38

內政部：國人葬俗觀念改變 前年遺體火化率創新高

2019-03-29 12:38

新北200輛大型重機未驗車 逾期6個月牌照將遭註銷

2019-03-29 12:15

油價下周恐漲0.5元 98無鉛破31元大關

2019-03-29 12:13

斑馬線未禮讓行人 立委提案最高罰6千元

2019-03-29 12:09

行穿道年死傷上千 徐永明提修法拉高未禮讓行人罰鍰

2019-03-29 12:07

手術支付標準分項放寬 健保給付新制上路滿月

2019-03-29 11:59
看更多

熱門文章

影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59

你也被罰過嗎？高速公路「隱藏版違規」在這裡

2019-03-29 12:50

用債生息錢滾錢 三步驟帶你提早十年退休

2019-03-29 10:19

沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

2019-03-29 16:23

西濱鹿港到伸港9公里抓超速 將設置區間測速

2019-03-29 10:23

每日星座運勢／雙魚貴人助職場機會 財氣順有收穫

2019-03-29 00:00

眼鏡王蛇受驚後反芻 花一小時吐出大蜥蜴

2019-03-29 13:40

調查報導／「前瞻」斷了路…石虎族群交流斷線

2019-03-29 00:10

彭啟明：午後鋒面接近 北部轉陣雨

2019-03-29 07:39

媳婦崩潰婆婆超愛跟 網友：婆媳關係難解

2019-03-29 17:03

法國海岸1100隻海豚死狀悽慘 原因成謎

2019-03-29 10:47

中市驚傳第2起學校群聚感染 忠明高中112人中鏢

2019-03-29 02:38

各縣市春遊配套 一張圖看懂

2019-03-29 14:00

她和老公補辦婚宴 卻因婆婆一句話要改日期

2019-03-29 13:01

【重磅快評】大陸非洲豬瘟疫苗露曙光 我們不必出酸語

2019-03-29 11:30

調查報導／塑膠袋垃圾危機 真正回收不到一成

2019-03-29 13:30

女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57

雅芬你在哪？網友協尋 找回14年前在英失竊的包包主人

2019-03-29 14:25

捐血霸氣送不鏽鋼鍋 民眾大排長隊

2019-03-29 14:55

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00

七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋　連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31

皮膚透明的「玻璃蛙」 動物園首次繁殖成功

2019-03-29 18:25

為了護國成大器 這種毛小孩要忍住不能太寵

2019-03-29 09:46

今天開賣！楊冪美少女字樣穿好穿滿 搭LOEWE小飛象T恤正是入門款

2019-03-29 12:33

影╱16億元升級探索夢號首航基隆 美人魚夢幻船身曝光

2019-03-29 10:30

爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37

【家的形狀‧與子偕行】廿四個地方媽媽 ／愚公也不移的愛情山

2019-03-29 06:00

小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23

【我愛一個人煮-57】太陽臉／懷念的味道

2019-03-29 06:00

好吃的厚鬆餅跨海來台了！北海道排隊名店 4/19起快閃晶華

2019-03-29 11:54

孫芸芸挺胸露腿、廖曉喬裡面沒穿 姑嫂辣撐alexanderwang微風南山開幕

2019-03-29 20:21

五成八畢業生盼首份工作超過30K 最嚮往企業是「它」

2019-03-29 10:51

調查報導／塑膠袋多進焚化爐…環署推動生質燃料

2019-03-29 13:33

政策轉彎！老車合排放標準 就不強制淘汰

2019-03-29 00:37

大樂透一億頭獎一注獨得 新北市開出

2019-03-29 22:28

吃非洲豬瘟肉全身斑？ 疾管署：轉假消息最高罰百萬

2019-03-29 07:46

癮君子躲回家抽…家庭二手菸害上升

2019-03-29 00:37

台鐵兒童Q版便當只賣10天 營養均衡又不失招牌味

2019-03-29 10:45

要保障也要保佑 國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作

2019-03-29 15:56

台中花博竹跡館磁磚迷宮 今起開放

2019-03-29 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top