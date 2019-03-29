張大千畫作逾三萬件 最愛台灣出產的這一種紙

2019-03-29 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



水墨大師張大千一生完成逾三萬件作品，用過的畫紙不計其數，但他最鍾愛的畫紙，卻是台灣研發出來的「鳳梨紙」。「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」4月1日起開展，展出這段大師與台灣的紙墨緣分。

今年是張大千120歲周年，「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」今天於故宮舉行開幕記者會。包括故宮院長吳密察、文化部次長蕭宗煌、國立歷史博物館館長廖新田、家屬張心瑞、張心澄、張心聲等齊聚，紀念這位20世紀的藝術大師。

「張大千是史博館的鎮館之寶」。史博館館長廖新田指出，史博館畫廊於1958年10月11日成立，第一檔展覽便是張大千畫作；張大千每有新作，必定在史博館展出，在史博館總共展出33次。而張大千也是史博館的超級售票機，1967年張大千展開展的第一天吸引兩萬人，35天共吸引25萬人，在當時可謂破紀錄。

而史博館共收藏張大千227件作品，就連史博館三樓的「荷風閣」，招牌也是由張大千題字。

故宮院長吳密察表示，張大千在世時足跡曾駐留過許多地方，東奔西走，四處飄泊，甚至用「一生江海客」來形容自己，78歲決定定居台灣，於士林外雙溪構築「摩耶精舍」，作為畢生追尋桃花源的終點。他感謝大千先生及其家屬，將其珍藏書畫及自用印遺贈予故宮典藏，特別是將晚年居所「摩耶精舍」捐出成立「張大千先生紀念館」，由故宮管理。

張大千之女張心聲回憶，1981年她來台，經常到「摩耶精舍」看80歲的父親「一邊作畫一邊說笑話」。而到了晚上，母親總準備好材料供父親揮毫，一個晚上可以畫十五、六張。

此外，張大千喜歡設計庭園，花園總是有新的變化、新的格局。她透露，父親病中仍不忘指揮園丁修改庭園，「摩耶精舍的花園是在榮總成形的」。

「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」除精選大千先生各時期的代表書畫、自用印章及相關照片，並加上史博館目前因休館整修而寄存於故宮的畫作。包括過去未曾公開展示、對大千先生意義非凡的珍罕作品，如其母親曾友貞存世僅見的畫作「耄蝶圖」、曾熙為張母祝壽的「眉壽無疆」及李瑞清畫贈大千「無量壽佛」等。

1976年，由於張群等許多老友都居住在台灣，加上健康欠佳，張大千在好友的勸說下返台，選址士林的雙溪，構築其晚年安居的摩耶精舍。台灣的優美環境以及溫暖人情，讓他得以在藝事上繼續締造佳績。描繪台灣風光的〈蘇花攬勝〉與〈阿里山曉望〉，都是大師此時期的佳作。

張大千不僅喜愛台灣山水，更愛上台灣的特產「鳳梨紙」。他在書信「致張繼正夫人鳳梨紙函」中，形容鳳梨紙「勝宣城近百年所製」(安徽宣城是張大千在大陸主要使用的宣紙產地，甚至「可追乾隆內庫」)，顯示了他對鳳梨紙的熱愛與推廣。他生前最後三年，所使用的畫紙皆為鳳梨紙。

1970年代，中興大學森林系教授張豐吉研發出「鳳梨紙」。他自台產鳳梨葉片中萃取出纖維，再以百分之百的鳳梨纖維，或雜以竹漿、稻草漿等，以傳統工法抄製而成。此紙質性接近宣紙，但較宣紙潔白堅靭，又擁有不易發黃、墨韻層次豐富的特色，因此深受張大千喜愛，將此紙命名為「菠蘿紙」，讚其「滑能駐毫、凝能發墨，直與元明以來爭勝」。