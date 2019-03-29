增設哺乳室三讀通過 母乳媽媽好怕友善只做半套

2019-03-29 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



立法院院會今三讀通過「公共場所母乳哺育條例部分條文修正案」。若未來台鐵、高鐵對號列車、搭乘人數前10％捷運車站、面積達5000平方公尺以上的國際觀光旅館與一般觀光旅館，及縣市政府舉辦大型戶外活動時，未設置哺乳室的單位，若勸導限期改善未果，最高可處新台幣10萬元以下罰鍰。

隨著對寶寶健康重視度增高，親餵母乳成為熱門話題，據衛福部國民健康署105年調查，台灣6個月以下寶寶純母乳哺育率44.8%，高於全球平均值38%。對於本次三讀通過的新制，國民健康署長王英偉表示，未來持續落實執行公共場所母乳哺育條例，保障婦女於公共場所公開哺乳權利及推廣設置哺集乳室，也盼望社會協力營造母乳哺育全面友善環境。

面對「營造友善哺乳環境」新氣象，身為母乳媽媽的楊小姐卻半喜半憂，雖肯定政府近年積極推動哺乳友善環境有成，但許多地方的友善都只做「半套」，如曾在北部某知名文創區哺乳室有過可怕經驗，38度高溫下，哺乳室只有一台電扇，彷彿三溫暖房，希望相關部門不只是增設母乳室，更應保障哺乳環境品質。