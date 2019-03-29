兒少法三讀通過裝監視器 但家長比較想降低師生比

2019-03-29 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



兒少法修正法案三讀通過，修訂廿一條、增訂八條母法，其中包含警方破門條款、防狼師惡保母條款、托嬰中心應設立監視器、六歲以下兒童死因回溯等。但兒福聯盟基金會政策中心主任李宏文指出，根據最新調查結果，高達六成四的媽媽認為降低兒虐事件的關鍵是降低師生比，不是設置監視器。

趕在兒童節前，政府端出兒少保護牛肉。衛福部社家署副署長李臨鳳表示，母法通過後，衛福部將在六個月內提出相關的子法，確認執法內容。

依照新修兒少法第九十七條，任何人對兒童、少年有虐待、強迫等行為，只要違反第四十九條任一規定，除了要開罰六萬以上、卅萬元以下罰鍰，並「得公布」其姓名或名稱。

李臨鳳說，此次修法並未將「得」改為「應」，但確定有違反行為就可開罰，且公布相關資訊。至於公布到何種程度及各地方政府應在多久時間內公布，將在子法中訂定；修訂新法也要求托嬰中心要設立監視器，李臨鳳表示，監視器設置位置及如何保障兒童隱私，也待子法說明。

李宏文說，此次兒少修法，政府強調設置攝影機為一大重點，但兒盟在三月甫完成調查，全台五千五百多位，育有六歲以下孩童的母親，認為要降低居家保姆、托育中心等不當對待的事件，第一要改善的應是「降低師生比」，比率高達六成四。

其次為涉案教保人員等終生不被錄用，有五成五；第三為公開資訊，包含不適任保姆、托育人員，以及公開評鑑結果，第四名才是希望加裝監視器，占三成八。

李宏文說，日本與台灣一樣，正面臨私人經營托育中心，降低成本壓榨員工，師生比節節高升，反而增加兒虐比率，政府應有效管控師生比，建議從現行一比五降低至一比四，否則依調查結果，有二成二的家長或其親友曾面對到兒虐事件，將降低民眾生子意願。