沒開藥不付錢？父母狂問醫生50個問題 竟要求退掛號費

2019-03-29 21:41 聯合新聞網 綜合報導



一對夫妻問了醫生50多個問題後，竟因「沒有開藥」而要求醫生退掛號費。示意圖／ingimage 分享 facebook

「既然沒開藥，看病為什麼要收費？」，小兒科醫生陳木榮在臉書表示，近日有一對夫妻帶著小嬰兒來看診，看診過程中他們問了50多個問題，醫生也都耐心的回覆。不料，這對父母出了診間後，竟因「醫生沒開藥」，而要求櫃台退掛號費給他們，醫生看見這一幕，也罕見的動怒表示，「我不會退費，大門在那邊，慢走，不送」。

陳木榮醫生在臉書粉專《柚子醫師的育兒診療室－Dr.陳木榮醫師》發文透露，近日一對夫妻帶著七天大的小寶寶來看病，並在看診過程中，拿著手機詢問醫生超過50個問題，醫生也都耐心的答覆所有疑問，花了快30分鐘的時間，才終於讓這對夫妻露出愉快的表情，離開門診。

沒想到不過幾分鐘的時間，陳醫生便接到櫃台人員來電，櫃檯人員表示，「爸爸媽媽認為今天沒有開藥，要求櫃檯把掛號時收取的掛號費退給他們」，讓陳醫生急忙跑出去和這對夫妻溝通。但這對夫妻一來就是一陣抱怨，更怒批「既然沒開藥，看病為什麼要收費？」、「沒問幾個問題就要收費，真是黑店！」，不斷無理取鬧。

如此不尊重專業的態度，也令陳醫生感到心寒，他淡淡的表示，「我不會退費，大門在那邊，慢走，不送」，便請這對夫妻離開。隨後他也在貼文中坦言，「醫生的專業是無價的，當醫生用多年的經驗判斷你的孩子不用吃藥時，收取費用絕對是合理的，當你每次都因為醫生不開藥而不想付錢時，你換來的一定會是下次看診時滿滿的藥、可以吃到飽的藥」。

陳木榮醫生也在貼文中，為家長們科普知識，他認為孩子可以不吃藥，但不代表他不需要看醫生，因為引發病情的理由有很多種可能，建議家長還是讓孩子給醫生檢查後，再做進一步的判斷。而部分家長很抵抗讓孩子吃藥這件事，他則認為這可以和醫生做溝通，若孩子的狀況可以不用吃藥，且家長也接受醫生不開藥的話，醫生也可以選擇不開藥給病患。