醫美麻醉新制上路三個月又傳猝死 專家嘆資訊不夠透明

2019-03-29 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



為減少醫美麻醉意外，衛福部今年元旦新法上路，要求特定醫美麻醉一定要由麻醉專科醫師實施。新制上路三個月，又傳猝死事件，全身麻醉疑似非麻醉專科醫師執行。專家指出，現有制度使政府難以主動抽查施行自費項目的診所，診所是否有麻醉醫師等資訊，民眾取得不易，導致憾事不斷發生。

近日北部一名男性在診所進行隆鼻手術，卻在手術中昏迷，最後急救不治，目前經解剖死因不明，據悉執刀的整形外科醫師不具麻醉專科資格，更疑似由外聘護理師實施全身麻醉，而非麻醉專科醫師執行。目前死者家屬已委託律師協助調查。

衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」新制中，明定施行削骨、中臉部、全臉部拉皮、單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪及體液總抽出量達5000毫升、腹部整形、鼻整形、義乳植入乳房整形及全身拉皮手術等，特定美容醫學手術醫師，應為專科醫師分科及甄審辦法專科醫師。